"No tenía intención de matarla, no iba a hacerlo. Pero una voz dentro de mí me dijo lo que tenía que hacer. Siempre quise ver cuando una persona muere por tu propia mano", confesó Alexey Maximov de 15 años y residente de Moscú, Rusia, luego de ser detenido por la policía tras asesinar con un cuchillo de cocina a Daria Evdokimova, de 21 años, tras haberla seguido varias cuadras cuando ella se dirigía a un cajero automático.

Según publicaron diferentes medios locales, basados en la información brindada por la policía, Maximov persiguió a Daria durante varios calles hasta alcanzarla, para apuñalarla varias veces con un cuchillo de cocina en el pecho, cuello, ojos y cabeza, para después darse a la fuga. Previo a escapar le robo la plata a la joven herida, quien luego falleció.

Ahora, el adolescente enfrenta cargos ante las autoridades a quienes presuntamente les dijo además, que quería saber cómo se sentía recrear una escena de su videojuego preferido.

En tanto, agentes de policía indicaron que el joven no se resistió al arresto y el mismo tuvo lugar en la casa del asesino, quien en esos momentos estaba jugando con su computadora.

Cámaras de vigilancia lograron captar los últimos momentos de vida de la occisa donde se le ve caminar por la calle y ser seguida por el responsable de su muerte.