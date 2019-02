Sucedió en el hospital de St. Barnabas de Nueva York, Estados Unidos, donde los médicos cometieron un grave error al confundir a un paciente de 40 años que ingresó con una sobredosis de drogas y muerte cerebral, con otra persona.



Los médicos informaron a Shirell Powell que su hermano menor, Frederick Williams, había ingresado con serios riesgos vitales y con muerte cerebral. Le consultaron si quería desconectarlo, y la mujer de 49 años decidió acabar con la espera.



Llamó a las hijas de Frederick, a su otra hermana y coordinaron el funeral. Sin embargo, el médico forense le notificó que a quien habían desconectado no era a su hermano, sino a otra persona de la misma edad y casi con el mismo nombre.



Su hermano estaba vivo, en una cárcel. El hermano de Powell se llama Frederick Williams y la víctima del tremendo error fue Frederick Clarence Williams.



El paciente tenía un tubo en la boca y estaba hinchado, pero "se parecía mucho a mi hermano", explicó Powell que demandó al hospital. "Las cejas, la nariz, la estructura, se parecía a nuestro hermano", continuó aclarando Powell al medio estadounidense.



Las hijas del supuesto difunto, Brooklyn, de 17 años, y Star, de 18, fueron las que más sufrieron, según su tía.



Frederick Williams continúa alojado en la cárcel de Rikers Island, Nueva York. "Cuando vi a mi hermano... no lo podía creer. Me sentí muy aliviada", concluyó Powell.