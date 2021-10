Eduardo Verástegui es un activista provida que desata polémicas en sus redes sociales, como Twitter cuya cuenta fue suspendida en los últimos días a raíz de diversos mensajes que incitaban a la población a rechazar las vacunas con el coronavirus, esto despertó cientos de comentarios de los usuarios que lo criticaron por los tuits que había compartido.

Verástegui es un actor y productor mexicano, sus declaraciones no son tendencia por primera vez. Hace unos años había hecho públicas sus opiniones sobre política y derechos humanos. El mes pasado también dio que hablar cuando comparó el fuerte sismo que se registró en el centro de México con el una declaración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la criminalización del aborto en aquel país.

“Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje. Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus hijas e hijos que no nacerán”, había escrito en la red social del pajarito.

¿Quién es Eduardo Verástegui?

El actor de 47 años nació en Xicoténcatl, México. Empezó su carrera en el mundo artístico formando parte del grupo pop Kairo en la década del 90, con ellos grabó tres discos. Formó parte de varios protectos de televisión y cine, tanto en su país como en Estados Unidos.

Tras llevar varios años en el mundo de la actuación decidió ir por más y se unió al gobierno del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump como consejero del Comité de la Herencia Hispánica. Este no fue su primer acercamiento al la política, Eduardo ha estado en contaco con otras figuras como el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el ex presidente de México Enrique Peña Nieto y el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.

El actor junto a Donald Trump.

El artista viene de una familia católica de Tamaulipas. En diálogo con el programa de televisión Ventaneando contó que elegió ser un "activista provida" por inspiración familiar, ya que su madre atravesó una situación que "cambió el rumbo de su vida" porque evitó practicarse un "aborto".

Allí contó que su madre cuando era más joven debió sufrir un embarazo de alto riesgo, por lo tanto, los doctores que la atendían le habían recomendado abortar, ante esto la mujer se negó y nació la hermana del actor, quien hoy en día es uno de los "pilares" de su vida.

Otra de las revelaciones que nadie podía creer era que Eduardo llevara 17 años sin tener relaciones sexuales, ya que sus "principios católicos" le impedían mantenerlas fuera del matrimonio.

