La imagen de la reina Máxima de Holanda podría quedar manchada, tras haber sido acusada de evadir impuestos que corresponden a las casi 3.000 hectáreas que tiene sobre el río Pichi Leufú, a 75 kilómetros de la localidad rionegrina de Bariloche, donde se ubica una hostería de primer nivel.

El dato es que las tres propiedades que hay en esas tierras no fueron declaradas y por lo tanto no pagan impuestos inmobiliarios. Las denuncias advirtieron que el hotel de casi 800 metros cuadrados construido en la estancia Pilpilcura, propiedad de Zorreguieta y sus hermanos Juan e Inés (fallecida el año pasado), no tenía la habilitación comercial para operar como alojamiento turístico y tampoco estaba declarado en el Registro de Catastro de Río Negro.

“Es un hotel íntimo de sólo cinco habitaciones”, detallan en la web del lugar. Sin embargo, el intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, encargado de entregar las habilitaciones y los permisos de construcción en la zona, expresó que los dueños del complejo “no” realizaron el trámite de habilitación comercial para el establecimiento que recibe turistas en la zona cordillerana.

“El hotel funciona con turistas, eso lo sabemos, pero nunca vinieron acá a hacer el trámite de habilitación comercial como alojamiento turístico, por lo que tampoco pueden pagar los impuestos que afectan a la actividad, deben figurar como monotributistas”, indicó. Respecto de esa situación, el jefe comunal advirtió: “Yo necesitaría muchos más empleados para fiscalizar lo que se construye en los campos y no tengo ese presupuesto”.

Según fuentes oficiales, en la web de Rentas de Río Negro, la propiedad de los Zorreguieta paga el Impuesto Inmobiliario pero aún no figuran las más recientes mejoras que incluyen la mayor parte de la construcción hotelera, entre ellas 5 habitaciones de primer nivel, un restaurante, un comedor y salones de recreación.