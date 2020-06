El funeral del sacerdote y médico Bernardino Piñera, tío del mandatario chileno Sebastián Piñera, siguió este martes siendo polémica en el país, luego que se hiciera público un video que mostraba la apertura del féretro y la presencia de más de 30 asistentes, dos cuestiones que violarían las medidas de prevención decretadas por la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae) ya que el religioso había tenido Covid-19 el mes pasado.

El presidente del oficialista partido Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, señaló durante esta jornada que cree que se respetó el protocolo sanitario a excepción de la cantidad de personas que asistieron y cuestionó la presencia de músicos.

"La cantidad de personas creo que es el único aspecto de ese funeral donde no se respetó el protocolo", apuntó el diputado a Radio Imagina, y agregó que "no me cabe en la cabeza que a alguien se le ocurra contratar músicos en estos momentos de pandemia".

El tío del mandatario, que se contagió el mes pasado, falleció el domingo y ayer el Gobierno sostuvo que se cumplieron todos los protocolos de salud implementados por la pandemia del coronavirus.

Piñera durante el funeral de su polémico tío.

Las declaraciones del presidente del RN no pasaron desapercibidas y el pinochetista y ex candidato presidencial José Antonio Kast acusó en Twitter a Desbordes de "querer darle un golpe bajo al presidente" cuando el país vive el momento más crítico por la crisis sanitaria.

.

"Una vez más, Mario Desbordes sumándose a la miseria política de la izquierda y dándole un golpe bajo al presidente en medio del momento más crítico de la pandemia. Una coalición de Gobierno con estos ‘líderes’ no tuvo ni tendrá destino alguno. La peor cara de la ‘centroderecha’", escribió Kast.

Desbordes contestó en la misma red social y aclaró que fue preciso en sus declaraciones, cuando no justificó la presencia de músicos.

"Hacer política desde el odio está en tu derecho, ¡mentir no! La entrevista es clara, dije que sí se cumplió el protocolo, el féretro estaba sellado, don Bernardino tuvo Covid-19 en mayo, hoy no. Los músicos no los justifico. Promueve tus propuestas o ideas, pero deja de mentir!", escribió el diputado.

Pese a la controversia, tanto el ministro de Salud, Enrique Paris, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, manifestaron que el protocolo se cumplió al "100 %" en el funeral del ex arzobispo Piñera, quien fue investigado a partir del 2019 por el Vaticano por cargos de presunto abuso sexual a menores.