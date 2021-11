A pesar de los avances de los últimos años, aún siguen arraigados los hechos de discriminación en la sociedad. Aunque por suerte existen personas que no lo dejan pasar y hacen pública su indignación. Un claro ejemplo es una reclutadora que compartió en las redes sociales el insólito motivo por el que un empresario rechazó a una aspirante: "No era la más delgada".

Sucedió días atás en Londres, Reino Unido, cuando Faye Angeletta (32), directora de la empresa especializada en construcción de viviendas y contratación de propiedades TDM Recruitment, presentó a una joven para un puesto de ventas en una inmobiliaria de la ciudad, cuyo nombre no trascendió.

Al consultarle al empresario por su opinión tras la entrevista, la respuesta la indignó: "Ella no es la más delgada de las chicas... No estoy siendo tremendista con el tamaño pero es bastante desagradable. La presentación es importante para nosotros y usted sabe que tenemos un "estándar" para nuestro personal".

"Tiene un buen conocimiento del área local. No es un no, pero el paquete completo, la experiencia y también la apariencia, es clave para nosotros", agregó.

Tras la respuesta, la especialista en recursos humanos se comunicó con la candidata al empleo y juntas tomaron la decisión de sacar su nombre de la lista de aspirantes. Según explicó, le dijo por qué no había sido contratada, algo bastante frecuente para ayudar a los rechazados en futuras entrevistas.

"La gente necesita saber por qué no consiguió un trabajo y en qué pueden mejorar. Podrías decir, asegúrate antes de la entrevista de mirarte en el espejo, que tu cabello esté arreglado o no tener café en los labios", dijo a modo de ejemplo.

En este caso, le dijo que el empleador no la había descartado del todo, pero que sostenía que ella tenía algo de sobrepeso. "Debo ser sincera, porque si la persona llega a entrar finalmente me sentiría responsable del acoso por su apariencia o bullying", afirmó

Pero fue más allá y también decidió comparir lo sucedido en LinkedIn, la red social orientada al uso empresarial, y en Facebook.

Faye Angeletta compartió lo ocurrido en Facebook.

El caso de discriminación se volvió viral

Angeletta contó que lleva más de 7 años trabajando en reclutamiento y que lo que más le sorprendió due que el comentario del dueño de la inmobiliaria llegó por un mensaje.

"No podía creer que lo hubiera puesto por escrito. Por teléfono me dijo: 'Ya sabes, me preocupan las escaleras que tenemos en la sala de exposiciones o si ella tiene un infarto'", contó y reveló que hasta se río.

“Esta mujer es talle 16 (equivale a un XL o un 44 en Argentina, la talla media de una mujer en el Reino Unido. Honestamente es irreal", argumentó la mujer con sorpresa.

Los usuarios de LinkedIn estaban horrorizados por los dichos del empleador y no tardaron en manifestarse. "Me encantaría ver una foto de este tipo. ¿Sería un candidato adecuado para la portada de Men's Health? Por lo general, los que hacen estos comentarios jamás tienen un 10 sobre 10", "No solo por el tamaño rechazan a las personas, también lo hacen porque no encajan en su molde y luego por la edad", fueron algunos de los comentarios que tuvo el posteo.