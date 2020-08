Un escándalo sacude a la política paraguaya. El viceministro de Salud renunció luego de que trascendieran fotos y videos de una fiesta de la que participó con varias modelos, pese a la pandemia. Juan Carlos Portillo tuvo que dejar el cargo tras las escandalosas fotos en las que se lo veía junto a varias mujeres, sin respetar la distancia social, por lo que se ganó el repudio de la población en las redes sociales.

"Acabo de aceptar la renuncia del doctor Juan Carlos Portillo", anunció este lunes el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Por su parte, Portillo reconoció que no había actuado de manera correcta. "He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos; agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo, y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido", expresó.

La fiesta

La escandalosa celebración se desarrolló el domingo por el cumpleaños de Magalí Caballero, una modelo con la que Portillo tendría una relación sentimental. Al convertirse en blanco de las críticas, la mujer también hizo su descargo y aseguró que todos los que participaron son de "un mismo núcleo social" desde hace tiempo y "son trazables en caso de necesidad". En ese sentido, aseguró que no violaron ninguna disposición sanitaria.

Magalí Caballero, la modelo que tiene una relación amorosa con el ahora ex viceministro de Salud.

La renuncia del viceministro de Salud llegó días después de que se difundieran imágenes de la fiesta de casamiento de la hija del ex presidente Horacio Cartes, en la que tampoco se respetaron las medidas sanitarias. Esa celebración reunió a cerca de cien invitados. Entre la población, la bronca aumentó porque las estas imágenes fueron conocidas mientras las autoridades endurecen las restricciones para evitar contagios.

En lo que va de agosto, Paraguay tuvo 156 fallecidos, mientras que los casos confirmados ascendieron a 13.233, por los 259 registrados de acuerdo con el último informe. Frente a esta situación, desde la noche del domingo comenzó a aplicarse en Asunción y en el departamento Central una cuarentena social, que establece restricciones a la circulación entre las 20 y las 5 de la madrugada. La medida continuará, en principio, hasta el 6 de septiembre.