El ministerio español de Sanidad reportó este lunes 23.480 nuevos contagios por coronavirus (orthocoronavirinae), 2.099 en las últimas 24 horas-, con lo que la cifra total de infectados desde el inicio de la pandemia se eleva a 813.412, y la de muertos a 32.225.



Según datos oficiales, la capital, Madrid, registró 207 contagios en las últimas 24 horas y queda en el quinto lugar en número de infecciones en ese período tras semanas en las que fue la región con el mayor número de nuevos enfermos.



Aragón se sitúa a la cabeza en nuevos positivos, con 318 más en las últimas 24 horas, seguida de Navarra con 302; País Vasco 266 y Galicia 260.



Las ciudades de León, con 124.000 habitantes, y Palencia, con algo más de 78.000, tendrán restringida desde mañana su movilidad perimetral con las mismas medidas que las que ya se aplican en Madrid durante al menos 14 días para cumplir los criterios marcados por el organismo de salud.

.



Ambas ciudades pertenecen a la región de Castilla y León, limítrofe con la comunidad autónoma de Madrid.



Palencia lleva casi dos semanas con medidas restrictivas para reuniones sociales, culturales y de hostelería que no superaron la curva de contagios ni la incidencia, con 536,71 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, reseñó la agencia de noticias EFE.



En cuanto a León, cuyos datos ya preocupaban la semana pasada, tienen 510,45 casos por 100.000 habitantes, lo que ha llevado a decidir su confinamiento, anunciaron hoy las autoridades sanitarias de Castilla y León.



Las dos ciudades se unen a Madrid, que hoy vivió junto a nueve municipios más de su región su primer día laborable de confinamiento con "normalidad".

Las medidas de prevención del coronavirus, un clásico de las calles, negocios y centros médicos de Madrid.

Crece el número de contagios y muertes en Francia con París como la región más complicada



Francia registró en las últimas 24 horas 5.084 casos de coronavirus y 70 muertes, que elevan a 624.274 el total de positivos desde el inicio de la pandemia y a 32.299 el de fallecimientos mientras que la capital, París, la región más golpeada del país, limitó la asistencia a universidades y cerrará bares para evitar un nuevo rebrote.



Las autoridades locales anunciaron hoy que a partir de mañana cerrarán los bares durante 15 días, mientras que se recortará a la mitad la asistencia presencial a las universidades y se aplicarán restricciones en los restaurantes, que sí pueden seguir abiertos, citó la agencia de noticias EFE.



Esta decisión fue tomada a raíz de los datos preocupantes que confirman una degradación de la situación frente a la pandemia en la ciudad que en este momento registra 260 casos por cada 100.000 habitantes.



Además, un 36% de las camas de los servicios de reanimación están ya ocupadas.



"Entramos en una nueva fase", declaró la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que instó a los franceses a "trabajar todos juntos" para proteger a los más frágiles, reseñó la agencia de noticias francesa AFP.

.



Seguirán prohibidos en la capital francesa los eventos con más de 1.000 personas y las reuniones de más de diez personas en los espacios públicos.



También cerrarán gimnasios y piscinas -salvo para actividades escolares-, se prohíben todas las actividades en carpas, y las bodas se limitarán estrictamente al enlace, sin fiesta.



Los comercios limitarán la asistencia a un cliente por cada cuatro metros cuadrados de superficie, a fin de garantizar la continuación de la actividad económica.



El Gobierno también urgió a empresas y trabajadores a recurrir al tele trabajo en las zonas de Francia más afectadas " siempre que sea posible", según dijo la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, en un comunicado.

.



La Agencia de Sanidad Pública precisó hoy en su página web que la tasa de positivos en las pruebas de diagnóstico se sitúa ya en el 8,6 %, cuatro décimas más que ayer.



En los últimos siete días hubo además 7.294 ingresos hospitalarios por complicaciones vinculadas con la Covid-19, de los que 1.415 tuvieron que ser dirigidos a unidades de cuidados intensivos.



Hay 1.340 focos de contagio activos en toda la nación, 270 de ellos en residencias de ancianos y centros de dependencia, y 47 nuevos con respecto al día anterior.



De los 101 departamentos, 66 se encuentran en una situación de vulnerabilidad elevada por la fuerte circulación del virus, una cifra que no ha variado respecto a la víspera.



La evolución de la epidemia ha hecho que París haya pasado a estar considerada como zona de alerta máxima.

Francia aumenta el gasto público e intenta reactivar la economía por la pandemia del coronavirus.

Gobierno británico no logra frenar el coronavirus y planea un confinamiento más estricto

El Gobierno británico planea imponer un nuevo confinamiento con restricciones más estrictas que las actuales, incluido el cierre de bares, pubs y la prohibición de todo contacto social fuera de los grupos familiares, para detener el avance de segunda ola de coronavirus, según un documento filtrado a los medios.



El documento, al que tuvo acceso el diario The Guardian, reveló que las medidas se implementarían bajo un esquema de tres niveles con un sistema que se asemeja a un semáforo, si no se logra controlar los casos de coronavirus, que se dispararon en los últimos días.



El Gobierno anunció este domingo la sorprendente cifra de 22.961 registrados en un solo día, pero porque sumó miles de casos que no habían sido agregados al acumulado por "errores técnicos".



El total de contagios en el Reino Unido desde el inicio de la pandemia es de 515.571 casos y 42.369 decesos, luego de que hoy informaran otros 19 fallecimientos y 12.594 contagios más en las últimas 24 horas.

.



De acuerdo al documento, las restricciones más duras podrían activarse a nivel local o nacional si el Gobierno no logra controlar la propagación de la pandemia.



En el nivel de alerta 3, se contempla el cierre de restaurantes y locales de ocio, la prohibición de cualquier contacto social fuera de su hogar en cualquier entorno y la prohibición de practicar deportes organizados no profesionales u otros pasatiempos y actividades comunales, entre otras medidas.



El plan aún no ha sido finalizado ni aprobado por el primer ministro Boris Johnson, según una fuente gubernamental citada por el periódico.



La cantidad de casos diarios se fue duplicando en las últimas semanas tras un rebrote de la pandemia en todo el Reino Unido, lo que impulsó al de Johnson a implementar nuevas medidas para frenar las infecciones.



El jueves último el Gobierno dispuso medidas restrictivas en Liverpool y otras áreas del norte de Inglaterra, como la prohibición de reuniones entre personas que viven en distintos hogares, para contener el fuerte ascenso de contagios.



Desde mediados de septiembre en toda Inglaterra, los bares, pubs y restaurantes debieron restringir sus horarios de cierre hasta las 22, mientras que se extendió el uso de barbijos en los interiores de los comercios para el público en general y empleados.

.



Además, están prohibidas las reuniones privadas de más de seis personas en espacios abiertos o cerrados en toda Inglaterra.



Las multas por incumplir las normas ascienden desde las 200 libras (270 dólares) hasta 10.000 libras (12.900 dólares).



A su vez, las personas que lleguen al Reino Unido deben cumplir una cuarentena de 14 días.



El rebrote de la pandemia comenzó en los más jóvenes y luego se expandió a los mayores de 50 años.

En Reino Unido hay fuertes multas para aquellos que no cumplen con el confinamiento.



Las universidades son las más afectadas, con miles de estudiantes y miembros del personal que dieron positivo por coronavirus.



Hoy se conoció que en las universidades de Sheffield y Manchester, en el norte de Inglaterra, hubo más de 854 casos.



La semana pasada se reveló que alrededor de 1.700 estudiantes en el campus Birley de la Universidad Metropolitana de Manchester y en Cambridge Halls recibieron instrucciones de aislarse después de que los estudiantes de primer año organizaran fiestas.