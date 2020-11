El miércoles 4 de noviembre, alumnos de toda España asistieron a las escuelas usando polleras en apoyo a un chico que, días atrás, había sido castigado por llevar la prenda en clase.

La iniciativa tuvo impulso en las redes sociales, donde los adolescentes crearon grupos para alentar a sus pares a unirse a la revolución que declara que la ropa no tiene género.

Todo empezó cuando Mikel, estudiante en un instituto al norte de España, fue a clase usando una falda "porque le apetecía". A lo largo de la mañana, un docente lo llevó a visitar a un psicólogo del centro educativo por vestir esa prenda. Al enterarse de lo que había ocurrido, los padres del chico lo terminaron castigando.

Tras este episodio, el joven decidió contar su experiencia por medio de un video en Tik Tok que más tarde llegaría a tener casi un millón de "me gusta".

"Me apetecía llevar falda ese día y ya está. Le pedí a unas amigas que lo hiciesen conmigo", cuenta Mikel en la red social. "A tercera hora interrumpieron la clase y me llevaron al psicólogo. Me preguntó si yo me sentía chica y le dije que no, que no me pongo ningún género y si tengo que poner uno soy tío", explicó.

El joven destacó también que ningún profesor trató de la misma manera a sus amigas que también llevaban polleras.

En videos posteriores, el asolescente contó que sus padres lo terminan castigando por usar la falda, lo que provocó una gran reacción en las redes sociales por parte de los jóvenes que tomaron la iniciativa de llevar la prenda a la escuela el miércoles.

En respuesta, Mkel se mostró muy agradecido con los manifestantes y animó a más personas a unirse a la protesta.

La historia se hizo viral esta semana, cuando muchos chicos y chicas españoles publicaron imágenes vistiendo la prenda en las escuelas denunciando que "la ropa no tiene género" bajo el hashtag #4denoviembre.

Una de las alumnas que se unió a la iniciativa, Alba, dijo al medio 20Minutos que en su instituto la protesta fue un éxito: "En mi clase todos los chicos excepto tres han venido con falda". La joven publicó un video en sus redes sociales donde sus compañeros "desfilan" con orgullo las polleras, en el que aparece incluso un profesor que se unió a la propuesta.

Lucas, otro participante de la movida manifestó al mismo medio que se siente indignado con la actuación de los docentes en el caso de Mikel: "Estamos ya en 2020 y que se siga juzgando a una persona por romper con los roles de género no me parece normal, mucho menos que venga por parte de profesores y dirección. Es un peligro que las personas que en principio están educando a las nuevas generaciones tengan esa mentalidad y esos valores".

El joven agregó que la iniciativa lo hizo sentir más seguro de sí mismo. "En mi caso, por ejemplo, me suele dar muchísimo miedo salir a la calle con ropa considerada femenina por el qué dirán. Lo que hemos formado hoy me ha dado muchísima fuerza y me ha hecho sentir súper bien conmigo mismo, y sé que no soy el único", explicó.

