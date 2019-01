El canciller de España, Josep Borrell, señaló que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe convocar elecciones en un plazo "necesariamente corto" y con "todas las garantías", o la Unión Europea (UE) le encargará la responsabilidad a Juan Guaidó, a quien reconocerá como presidente interino.

Esta es la propuesta que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez impulsa en el seno de la UE, donde se trabaja en la búsqueda de una posición común del bloque comunitario de cara al conflicto que atraviesa Venezuela.

"Le pedimos al presidente de facto que convoque unas elecciones que se puedan verificar. Si resulta que no lo quiere convocar o no da las garantías suficientes, tendremos que dar la responsabilidad a otras personas que tendremos que reconocer", afirmó Borrell en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros español en Madrid.

Borrell subrayó que la postura del gobierno español no es un "ultimátum" a Maduro, pero advirtió que "la llamada a elecciones no puede no tener una referencia temporal". En ese sentido, señaló que los comicios se deben convocar en un plazo "necesariamente corto" para que "las dramáticas circunstancias en las que se encuentra Venezuela no se sigan deteriorando".

"No puedo decirle cuánto tiempo", respondió el canciller ante preguntas de los periodistas, para luego agregar que "tampoco se puede dilatar" porque "se desaprovechará la ocasión en que la oposición venezolana actúo de forma unidad, decidida y fuerte".

"El señor Maduro tiene los resortes administrativos en su mano, y es un hecho incontestable. Nos gustará o no, pero los tiene. O se ejercen esos resortes bajo unas garantías internacionales o habrá que buscar otra solución", insistió.

"La situación es insostenible para el pueblo venezolano. Ahora no estamos en un proceso de diálogo que se pueda eternizar; ahora lo que hay que hacer es convocar elecciones", enfatizó Borrell.

El gobierno español lidera la respuesta de la UE a la crisis que atraviesa Venezuela, que está pendiente de los resultados de una reunión en Bruselas para fijar una posición común, una cuestión clave para que la estrategia diplomática sea efectiva a la hora de ejercer presión sobre Maduro. Es posible que se convoque un Consejo de Ministros europeos si no hay unanimidad.

Por el momento, trascendió que los grandes países de la UE, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal, respaldan la posición de España, pero al menos dos países pequeños, Grecia y Austria, no quieren reconocer a Guaidó bajo ningún concepto.