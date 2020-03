El Ministerio de Sanidad de España ha confirmado este miércoles que ya hay 2.002 casos de coronavirus en ese país y 47 personas fallecidas por el COVID-19. Se trata de 363 nuevos enfermos y de 11 muertos más que el martes, cuando se habían dado a conocer las cifras anteriores.

" España tiene notificados ahora mismo 2.002 casos, al principio de la mañana cuando se ha hecho el informe. De estos 2.002 casos, el 50%, la mitad se concentra en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y entre cuatro comunidades incluyen el 78% de los casos. El resto de las comunidades tienen el otro 22% de los casos. Ninguna comunidad está exenta de riesgo de transmisión", detalló Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, durante una conferencia de prensa.

.

El Ministerio de Sanidad marcó un plazo de un mes, en el mejor de los casos, y de cuatro, en el peor de las situaciones, para poder asegurar que se ha controlado la epidemia.

"No se está bloqueando el país ni impidiendo la movilidad pero sí se pide responsabilidad. Ninguna de las medidas que se apliquen son útiles por sí solas. Tienen que ir en conjunto y ser, sobre todo, aplicables. No queremos proponer ninguna medida que no se pueda aplicar ni que vaya a ser eficaz. Queremos controlar la expansión", opinó Simón.

El funcionario, luego agregó: "Hay registradas 136 altas a pacientes. Hemos recibido un informe en el que se supone que en las próximas horas podríamos recibir un aviso de un número importante de altas, habrá que ver las cifras de mañana".

.

Según publicó la cadena RTVE, la Comunidad de Madrid acumula el mayor número de contagios con 1.024 pacientes confirmados. Le siguen el País Vasco (197), La Rioja (179), Cataluña (125), Andalucía (83) y 71 en Castilla-La Mancha. Se han identificadola 65 en la Comunidad Valenciana, 57 en Castilla y León, 46 en Navarra, 45 casos en Aragón, 27 en Asturias, 27 en Galicia, 25 casos en las Islas Canarias, 17 en Murcia, uno de ellos un bebé de cinco meses, 16 en Baleares, 12 en Cantabria y diez en Extremadura. Ceuta y Melilla todavía no tienen casos.

En Madrid, Vitoria y La Rioja se han suspendido las clases en todos los niveles educativos y Sanidad ha prohibido los actos con más de mil personas. En tanto que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que se aplazaran actividades que no sean necesarias. "Nos planteamos reducir la actividad, los próximos quince días bajaremos el ritmo".