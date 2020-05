En el marco del primer día de relajación de las medidas de confinamiento por la pandemia de coronavirus, millones de españoles en todo el país salieron este sábado a pasear y hacer deporte, como correr o usar sus bicicletas.

Luego de siete semanas de aislamiento en sus viviendas, de las que solo se podía salir para comprar artículos de primera necesidad, pasear mascotas o trabajar en sectores esenciales, a partir de este sábado se puso en marcha la apertura del aislamiento el cual autoriza a los españoles a salir una vez al día y respetando los horarios establecidos según las edades para evitar los contagios.

Frente al enorme desafío que supone la relajación del encierro, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, pidió a los ciudadanos salir "con prudencia y responsabilidad". "El virus sigue estando ahí. Respetemos las indicaciones, sigamos las pautas de higiene y de distanciamiento", escribió el líder socialista en Twitter.



La publicación del presidente de España Pedro Sánchez.

Entre las 6 y las 10 de la mañana, los adultos entre 14 y 70 años pueden dar un paseo de una hora o hacer actividad física durante todo ese lapso. Si prefieren la nochecita, el horario permitido es de 20 a 23. En tanto los mayores de 70 y aquellas personas que necesiten salir acompañadas, pueden, a partir de este sábado, dar una vuelta entre las 10 y las 12 y, a la tarde, entre las 19 y las 20.

Sin embargo, según se pudo ver en las imágenes miles de ciudadanos se lanzaron a las calles este sábado soleado, y en muchos de los casos sin cumplir las normas fijadas y el distanciamiento social previsto como medida preventiva.



"Me ha encantado poder salir finalmente a correr, pero no me esperaba tanta gente, parece un día de verano, o como si hubiera una maratón", dijo Estefano Lansa, un deportista que salió de su casa a las 7.30 de la mañana y dos horas después se encontraba estirando las piernas en el paseo marítimo de Barcelona.

Más de 25 mil muertos por el Covid-19

España superó la barrera de las 25.000 víctimas mortales por coronavirus tras la muerte de 276 personas en las últimas 24 horas, un incremento diario inferior al de la jornada previa y que se mantiene dentro de la tendencia de estabilización de la pandemia de las últimas semanas.

La cifra total de fallecidos desde que comenzó la pandemia se eleva ya a 25.100 personas, según el último balance del Ministerio de Sanidad español.

En las últimas 24 horas, 276 personas perdieron la vida, un número ligeramente inferior que el de a jornada previa, cuando se resignaron 281 muertes.

Por otro lado, se registraron 1.147 nuevos casos positivos mediante test estándar PCR, 28 menos que el día anterior, lo que representa un incremento del 0,53%, casi la mitad que las semanas previas.

Con este incremento, el número total de personas diagnosticas con la Covid-19 se elevó hasta 216.582. En tanto, los curados se incrementaron hasta 117.248 tras 2.570 nuevas altas médicas.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, en la Comunidad de Madrid, que ha sido el foco inicial del brote de coronavirus, apenas se registraron 25 nuevos contagios (0,04%).

Cataluña es la región con más casos nuevos, 543, un 1,1%, seguida de Castilla y León, con 172, ambas por encima de la media de todo el país.