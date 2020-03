España triplicó los contagios por el nuevo coronavirus Covid-19 durante el fin de semana y ya cuenta con más de un centenar de casos positivos, una situación calificada de "preocupante" por las autoridades sanitarias, que estudian pasar a una fase de "mitigación" que implica medidas de restricción para la población aunque en zonas concretas.



"En España ya se han identificado entre 115 y 120 casos de coronavirus", afirmó Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias en conferencia de prensa, al hacer el último balance de un goteo de contagios que no cesa.

La región de Madrid es la más afectada con 32 casos, y un foco bajo estudio en el municipio de Torrejón de Ardoz, asociado a un grupo religioso evangélico que comparten vecindario.



"Tenemos varias situaciones con interpretación diferente, casos asociados a viajes, brotes secundarios a casos identificados, pequeños brotes relativamente controlados y luego tenemos zonas de interés, o situaciones de interés", explicó Simón.



El máximo responsable del comité de control del coronavirus ratificó que España se mantiene en "fase de contención" y no prohíbe grandes eventos, pero recomienda que aquellas personas que presenten alguno de los síntomas relacionados con la enfermedad evitar aglomeraciones y que todos los ciudadanos extremen las medidas de higiene.



No obstante, se está estudiando "pasar a la fase de mitigación" donde se suspenderían grandes eventos y clases en colegios, y se propondría la posibilidad de teletrabajo, aunque no en todo el territorio.

En ese caso, también se restringirían las salidas y entradas de la población, en "alguna zona concreta de Madrid y alguna zona concreta del País Vasco", explicó Simón.



La gran mayoría de los casos en España son "leves" y muchos están siendo tratados en su domicilio. Actualmente hay entre 10 y 11 casos sin origen identificado.



Previamente, el ministro de Sanidad de España, Salvador Illia, afirmó que hay al menos tres casos que revisten especial gravedad, aunque evolucionan de forma "favorable". La situación generada por el coronavirus "es preocupante", ya que se trata de un virus desconocido, pero "no está justificado el alarmismo", subrayó Illia en entrevista con la radio Cadena Ser.



El máximo responsable de Salud pública en España explicó que la principal línea de trabajo de las autoridades se centra en investigar el contagio entre personas que no viajaron a zonas de riesgo, como China o el norte de Italia. En ese sentido, el Ministerio de Sanidad español está reforzando sus actuaciones en cuatro zonas: Marbella-Málaga (Andalucía), Torrejón de Ardoz (Madrid), País Vasco (Hospital de Txagorritxu de Vitoria) y Cataluña.

La crisis del coronavirus ya llevó a que se cancelara el Mobile World Congress (MWC), la feria de telefonía móvil más importante del mundo que debía celebrarse en Barcelona la semana pasada. Sin embargo, la decisión fue adoptada por los propios organizadores ante la retirada de las grandes multinacionales del sector, pero las autoridades no lo consideraban necesario.



Los eventos deportivos como partidos de la Europa League, que atraen a visitantes europeos, no se suspendieron. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad recomienda al personal sanitario que no participe de congresos para evitar riesgos.