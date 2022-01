Un impresionante registro fílmico fue presentado en Crónica HD, en el cual se muestra cómo los narcotraficantes en Colombia incitan a los menores a convertirse en los sicarios del mañana.

Lo cierto, es que las imágenes muestran cómo un niño se desenvuelve y maneja un lenguaje criminal con total naturalidad. De hecho, la criatura (de unos 10 años de edad) comenzó diciendo que "sabés que mi viejo a mi me llama LALA, por problemas en el hogar, por problemas en el hogar porque mi mamá PISSA muy acosada con mi hermanito PA la plata del estudio, entonces yo decidí meterme en esto porque es o más fácil de ganar la plata".

Consultado sobre cuándo comenzó y qué suele hacer, el niño argumentó que "a los 8 años, yo ando armado y espío para el jefe, porque iban a hacer una vuelta, y transportan drogas para las ollas, así para las casas donde venden vicio y ahí empecé yo y ya ahí me cogieron el...el jefe me cogió la buena, y ya y ahí empecé".

El chico agregó que "el jefe me dijo que no, que era muy bacano, que yo había afinado, que había pasado la prueba y que no y que ya estaba adentro de la banda, y de ahí seguí, a un señor de una tienda porque le llevaba una plata al jefe, entonces me pusieron esa tarea. Pues yo llegué y me dijeron el señor donde estaba, y yo fuí y allá lo maté, entonces ya me fuí pa donde el jefe, y el jefe me dijo que la vuelta quedó bien hecha, y ya. Sentí nervios, sentí angustia, sentí...¿Qué má sentí? Como un vacío y ya".

Respecto a su primer crimen, el pequeño sicario dijo que "cuando yo ya maté a la primera persona...ya no...ya se me quietaron todos los nervios, bueno todo, todo el vacío y ya...seguí matando, y ya no me dolía nada, me fue gustando. Sentí mucho gusto porque esa es la forma pues como le digo yo a usted, como la forma más fácil de ganar plata, entonces le dí el gusto y seguí, seguí y ya no sentía nada ahora, nada".

Finalmente, el niño contó como lo reclutaron los narcos para cometer los crímenes en su país: "me taparon con una capucha, no me veo los ojos, quisieron que me vea nomás los ojos y ya, y ahí sigo".