Un auténtico milagro se registró el pasado lunes en Vietman cuando un joven de 31 años, que trabaja como repartidor de comida "atajó" a una beba de 2 años que se cayó por el balcón de un piso 12 y le salvó la vida.



El valiente hombre, padre de un menor, salió corriendo de su auto y se subió a un techo cercano para poder atrapar a la menor desde una mejor altura y posición.



Los impactantes hechos, que quedaron registradas en video por una vecina que estaba conmocionada por la situación tuvieron lugar en un edificio en la ciudad de Hanoi, y tras publicarse las escalofriantes imágenes en redes sociales rápidamente los medios locales se hicieron eco.

Según estos, el héroe de la jornada es Nguyen Ngoc, quien en diferentes entrevistas aseguró que: “Estaba sentado en el automóvil y esperando para entregar unas cosas a un cliente en otro edificio mientras escuché el llanto de un bebé”.

Más tarde, aclaró que: “Apenas escuché a alguien gritar pidiendo ayuda, saqué la cabeza del auto, miré a mi alrededor y vi a una niña saliendo del balcón”. “Salí del auto y encontré formas de trepar al edificio cercano. Trepe a en un techo de tejas, de 2 metros de altura, para buscar una posición adecuada para atrapar a la beba”, agregó luego.

“Todo sucedió en un minuto. No entendía cómo podía escalar el techo tan rápido. No podía creer que salvé la vida", dijo y subrayó que: “Cuando ocurrió el incidente, no pensé mucho. Al ver a la bebé, inmediatamente pensé en mi hija en casa y rápidamente traté de salvarla”.

Además, el héroe reveló que la menor presentaba un sangrado en su boca por lo que decidió traslardarla al hospital más cercano. Allí, tras los correspondientes chequeos los médicos determinaron que la nena sufrió una fractura en un brazo y en una pierna, al tiempo que Ngoc padeció un esguince.

Por último, el sujeto que ya es tapa de todos los diarios locales manifestó que ahora su vida “dio un vuelco”, ya que "normalmente, mis publicaciones en Facebook solo obtienen unas pocas respuestas, pero ahora obtengo decenas de miles" y ante la consulta de la prensa reveló que: “No me veo a mí mismo como un héroe. Solo quiero hacer el bien”.