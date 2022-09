Ricos o pobres, famosos o desconocidos, las enfermedades no discriminan. Este sábado, Hollywood quedó consternado después de que una de sus actrices más reconocidas anunciara a través de su Instagram que fue diagnosticada con cáncer, y está atravesando el tratamiento adecuado.

Se trata de Jane Fonda, la actriz neoyorkina de larga y prolífera trayectoria, ganadora de dos premios Óscar y mejor conocida por interpretar a "Barbarella" en el clásico homónimo de los años 60. "Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me diagnosticaron linfoma no Hodgkin y comencé tratamientos de quimioterapia", escribió la actriz de 84 años en una publicación de Instagram.

"Este es un cáncer muy tratable", agregó. "El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada". El linfoma no hodgkiniano es un cáncer del tejido linfático que comienza en los glóbulos blancos y afecta partes del sistema inmunitario del cuerpo. Según la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, la tasa de supervivencia general para las personas en los Estados Unidos con linfoma no Hodgkin es del 73%.

La artista contó que inició la quimioterapia hace seis meses y que está "manejando los tratamientos bastante bien", señalando que no dejará que la enfermedad interfiera con su activismo sobre el cambio climático. "Se acercan las elecciones de mitad de mandato, y son más que importantes, así que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de defensores del clima", afirmó.

Fonda también aprovechó el anuncio de su diagnóstico para reconocer que, a diferencia de muchos ciudadanos de los Estados Unidos, tiene el privilegio de tener seguro y acceso a los mejores médicos y atención. "Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien", escribió.

Esta no es la primera vez que Fonda se enfrenta al cáncer: en enero de 2018, a Fonda le extirparon un tumor canceroso del labio y se la vio luciendo un vendaje para promocionar la cuarta temporada de la serie "Grace and Frankie" de Netflix. Y en 2010 le extirparon un pequeño tumor del pecho durante una revisión rutinaria.

Parte de una familia legendaria de Hollywood, Fonda ganó fama tanto por su actuación como por su activismo a partir de fines de la década de 1960. Ganó premios Óscar por sus actuaciones en "Klute" de 1971 y "Coming Home" de 1978. También ha protagonizado las películas "Barbarella" y "9 to 5", y la serie de Netflix "Grace and Frankie".