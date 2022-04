El Resplandor es una de las grandes películas que dirigió Stanley Kubrick en su amplia carrera y también un clásico del terror psicológico que marcó a varias generaciones desde su estreno en las salas de cine, en 1980.

Los datos curiosos sobre el rodaje y las repercusiones que tuvo el recordado filme siguen cautivando a miles de millones de fanáticos. Una de las historias más resonantes, sin lugar a dudas, es la de la actriz Shelley Duvall, quien tras convertirse en la protagonista de la adaptación del libro de Stephen King, se alejó por completo de las cámaras y pasó al anonimato.

Sin embargo, no fue la única artista que tomó este camino. A diferencia de Jack Nicholson, quien continuó disfrutando de los laureles de la fama tras encarnar al trastornado escritor de este clásico del terror, el pequeño que interpretaba a Danny Torrance, su hijo, también desapareció del ojo público desde entonces.

Danny Lloyd protagonizó "El Resplandor" a sus cinco años.

Danny Lloyd es el nombre del protagonista que dio vida al jovencito que rondaba por los laberínticos y tenebrosos pasillos del hotel en su triciclo rojo en la cinta de culto. Cuando la película de Kubrick debutó en la pantalla grande, el actor tenía solo cinco años.

De acuerdo con una entrevista que brindó al diario The Guardian en 2017, a esa edad, o entendía que estaba siendo parte de una producción de terror terrorífico, y a diferencia de Duvall, quien afirmó haber quedado traumada por varias terribles experiencias durante el rodaje, el joven afirmó haberse divertido a lo grande durante todo el proceso.

Lloyd contó que guardaba buenos recuerdos de su participación en la película y del propio director. Su papá fue quien lo llevó a la audición y quien logró que obtenga el papel tras pasar seis exigentes pruebas. Manifestó que el cineasta ponderó su capacidad de concentración e inteligencia.

Jack Nicholson y Danny Lloyd, protagonistas de "El Resplandor".

"Me dijo que siempre estaba corriendo e intentando llamar la atención, así que mandó mi foto. Creo que fue como una broma, la verdad", reveló. Al respecto de Kubrick, lo recordó como alguien amigable con quien jugaba durante los descansos. "Stanley estuvo genial. Lo recuerdo jugando a la pelota conmigo, jugando a atraparla, cosas así. Era un tipo mayor con barba, pero no recuerdo haberle tenido miedo ni sentirme intimidado", sostuvo.

Pero la fama y el estrellato no era el destino de Danny Lloyd. Luego de su participación en El Resplandor, tuvo un papel en Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy, y nunca más volvió a pisar un set de grabación. Durante su juventud realizó otros castings, pero al final terminó de ceder ante la idea de ser un actor. "A medida que crecí un poco más, se hizo aburrido", reconoció.

Stanley Kuckick enseñandole unas escenas del rodaje al pequeño Danny.

El presente Lloyd a sus 49 años de edad es muy distinto al del pequeño niño que todos recuerdan. Actualmente, se dedica a la docencia como profesor de biología en un colegio de Kentucky. Formó una familia con su esposa, con quien tuvo cuatro hijos. Y aseguró que no le gustaba contarle a sus alumnos sobre su pasado en la industria, la cual, no obstante, recuerda con orgullo y felicidad.

"Estoy muy contento con cómo fueron las cosas, de verdad. Siento que prácticamente me tocó la lotería con El Resplandor. No me arrepiento de intentar actuar. Cuando decidí parar, tampoco me arrepentí. Al final del día, no es gran cosa. Bueno, lo es y no lo es. Todavía tengo que calificar las pruebas en la escuela, llevar a los niños a la cama", concluyó Lloyd.