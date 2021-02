El hombre fue identificado como Rigoberto López, de 21 años y las fuentes indicaron que era una persona sin hogar.

En los últimos dos días, "El Destripador" se había cobrado la vida de dos personas, y había herido a otras dos, en la línea A del subte de Nueva York.

“La siguiente persona fue arrestada en relación con los incidentes de apuñalamiento ocurridos en el Metro a lo largo de la línea A”, indicó la policía de Nueva York (NYPD), antes de dar el nombre de López.

El joven oriundo de Brooklyn afronta cinco cargos, incluidos dos de homicidio y otros dos de intento de homicidio.

.

La captura se llevó a cabo el sábado por la tarde, dos días después del primer ataque de López a un hombre de 67 años que caminaba en la plataforma en dirección a la calle 181 en Wachington Heights.

Otro de los ataques fue descrito por una de las víctimas, quien escuchó: “¡Voy a matarte!”, aunque solamente resultó herido.

El cuerpo de una mujer de 44 años fue hallado sobre un charco de sangre en un tren A en la estación de la calle 207 en Inwood.

.

Las agresiones obligaron al comisionado de NYPD, Dermot Shea, a desplegar a más de 500 policías en un operativo especial.

El diario The New York Post había adelantado el sábado por la noche la captura del hombre sin hogar, pero aún no habían revelado su identidad.

“Sus zapatos todavía estaban salpicados con la sangre de sus víctimas cuando fue detenido, y todavía estaba en posesión del cuchillo ensangrentado”, indicó esa fuente.