Estados Unidos enfrenta una aceleración de los contagios de coronavirus a tres días de la elección presidencial, tras registrar en las últimas 24 horas un récord de 94.000 casos diarios, el número más alto desde el inicio de la pandemia



El país, el más afectado del mundo en cantidad de positivos y muertes, también registró este sábado 919 nuevos fallecimientos, lo que eleva el número a casi 230.000, según el conteo que realiza la Universidad Johns Hopkins.



El total de casos oficialmente detectados en Estados Unidos sobrepasa actualmente los nueve millones, y la situación es más difícil en el norte y el Medio Oeste, indicó la agencia de noticias Europa Press.



Este jueves, el presidente Donald Trump volvió a minimizar la gravedad del coronavirus, que él mismo se contagió y se recuperó. "Solo queremos volver a la normalidad".



"Si te contagias, te mejorarás y después serás inmune", pregonó Trump a sus seguidores en Michigan, en uno de sus actos de la campaña por su reelección. En tanto, su rival, el candidato demócrata, Joe Biden, insistió en que Trump "ondeó la bandera blanca" de la rendición ante el virus.

.



Por otro lado, el presidente culpó al personal sanitario por las cifras de fallecidos: "Nuestros médicos obtienen más dinero si alguien muere a causa de la Covid. Quiero decir que nuestros médicos son personas muy inteligentes. Entonces lo que hacen es decir 'Lo siento, pero todos mueren de Covid".