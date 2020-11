Estados Unidos registró ayer 166.045 casos de coronavirus y por primera vez superó las 70.000 internaciones por la enfermedad, en medio de temores de que el pico récord empeore por los viajes y reuniones familiares por el Día de Acción de Gracias.



Un total de 73.014 personas con Covid-19 estaban internadas ayer en hospitales de todo Estados Unidos, la mayor cifra registrada por el país hasta ahora, informó la plataforma web especializada Covid Tracking Project (CTP).



La cantidad de hospitalizaciones por el actual pico otoñal supera por al menos 10.000 las internaciones en los dos anteriores picos de primavera y verano, de acuerdo a CTP.



Datos del sitio web muestran que Estados Unidos tiene actualmente un promedio de 3.500 nuevas hospitalizaciones por Covid-19 por día.

Tras registrar dos semanas con más de 100.000 casos diarios y marcar el pasado viernes un récord de 184.514 contagios en una jornada, el país más afectado por la pandemia acumula más de 11,2 millones de casos y más de 247.400 muertes.



Estados Unidos atraviesa su tercer pico desde el inicio de su brote, atribuido por especialistas a que la gente ignora las recomendaciones y a la necesidad de pasar más tiempo en lugares cerrados, donde el virus se propaga más fácilmente, por la llegada del frío.



De costa a costa, gobernadores y alcaldes están reforzando las restricciones por la Covid-19 ante el temor de que el pico empeore por el feriado largo del Día de Acción de Gracias, el próximo jueves 27 de noviembre, cuando las familias viajan y se reúnen para celebrar.

"Debo volver a tirar de las riendas", dijo ayer el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, tras limitar las reuniones en espacios cerrados a diez personas, en lugar de 25. "No me da alegría", admitió.



En la vecina Pensilvania, la ciudad de Filadelfia, la más grande del estado, directamente prohibirá a partir del viernes las reuniones en interiores, ya sean públicas o privadas, y cerrará los salones de restaurantes.



En Michigan, la gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer, también decidió cerrar el interior de los restaurantes y los negocios no esenciales durante tres semanas, además de suspender las clases presenciales, a la vez que advirtió que podría ordenar un segundo confinamiento en caso necesario.



Una medida vigente desde ayer en el sureño Nuevo México, donde solo permanecen abiertos los negocios esenciales.

También en California, donde las autoridades alertaron que el virus está experimentando " el mayor aumento de casos" jamás registrado , 28 condados pasaron al nivel más restrictivo del plan de reapertura vigente en el estado más poblado del país.



En el norteño Washington, se prohibieron desde ayer las reuniones en interiores, al igual que las actividades cerradas en restaurantes, gimnasios y lugares de ocio.



En tanto, en el vecino Oregon, el estado entrará mañana en un "congelamiento de dos semanas", durante el cual que las reuniones sociales se limitarán a seis personas y los restaurantes solo podrán hacer entregas de comida.