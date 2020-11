En pleno tercer pico de la primera ola de contagios, los casos de coronavirus superaron este lunes los 10 millones en Estados Unidos, según informó la Universidad Johns Hopkins, y el principal epidemiólogo del Gobierno federal, Anthony Fauci, advirtió que "la situación no es buena".



"Nos preparamos para mucho dolor. La situación no es buena. Todas las estrellas están alineadas de la peor manera mientras avanzamos hacia el otoño y el invierno, cuando las personas se concentrarán en lugares cerrados. No podríamos estar peor posicionados", alertó Fauci en diálogo con el diario The Washington Post.

Mientras otros especialistas del país alertaban también que en los próximos dos meses el número de muertos crecerá significativamente, el Gobierno de Trump se anotó un nuevo contagiado: el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson.



En la recta final de la campaña electoral, el contagio del propio presidente Donald Trump desató una ola de contagios en su entorno familiar y político que sacudió al país entero.

Hasta ahora, Estados Unidos registró más de 10 millones de contagios de coronavirus y de 237.000 muertes.



Desde hace varios días que promedia los 100.000 casos, y el sábado pasado marcó un récord absoluto con más de 128.000.