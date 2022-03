El asesinato en Francia del ex rugbier argentino Federico Martin Aramburu, cometido en la madrugada del sábado último en una calle de París, conmovió al mundo. Y la investigación para dilucidar el caso reveló la cara más aterradora de la extrema derecha que avanza en Europa.

Este miércoles fue detenido en Hungría como principal acusado del crimen Loïk Le Priol (27), actual empresario textil y ex soldado de la Marina gala, vinculado a la agrupación juvenil neofascista GUD y con graves antecedentes de violencia en Francia.

Un amigo del arrestado, Julien Rochedy (34), youtuber y director del Frente Nacional de la Juventud (FNJ) de la extrema derecha francesa entre 2012 y 2014, se expresó en las últimas horas en redes sociales, donde dijo que por esa vía era atacado con duras críticas por su relación con el capturado.

"Le Priol era un amigo, ya casi no nos veíamos, pero estuvimos juntos varias veces alrededor de 2012 y 2014", escribió Rochedy en su cuenta de Twitter en medio de un descargo en el que buscó mostrarse distanciado del imputado.

Y, en esa línea, agregó: "Todos los que conocían a Loïk pensaron que se había calmado. Siempre estuvo chiflado; lo seguía un psiquiatra del Ejército, pero la última vez que lo vi en París tenía novia, planes, parecía tranquilo. Nos alegramos 'de que estuviera mejor'".

Ceux qui connaissaient Loik pensaient tous qu’il s’était calmé. Il avait toujours été fêlé, il était suivi par un psy de l’armée, mais la dernière fois que je l’ai croisé à Paris il avait une copine, des projets, semblait apaisé. On était contents « qu’il aille mieux »… — Julien Rochedy (@JRochedy) March 22, 2022

En otro tuit, reprodudido por medios internacionales, aseguró que estaba "borracho" cuando aceptó posar para una foto junto a Le Priol con remeras con leyendas radicalizadas, comercializadas por el acusado.

"Nos conocimos una tarde de 2016 en (la ciudad francesa de) St. Germain: Me pidió que me pusiera su camiseta de (la marca) Babtou Solide para hacerle publicidad. Acepté, borracho y burlón, y desde entonces me sigue esta ridícula foto", expresó Rochedy, quien también es escritor.

El hombre de 34 años, además, repudió el asesinato de Aramburu. "Simplemente, estoy terriblemente triste. En primer lugar y ante todo por la víctima y su familia, por quienes rezo", aseguró.

"Y luego también por Loïk, quien acaba de desperdiciar su vida con este crimen imperdonable", expresó Rochedy. Por último, manifestó: "Desearía que nunca tuvieran un amigo que haya hecho tal cosa".