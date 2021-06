Dos hermanas gemelas de 28 años vivieron unos minutos de terror cuando una de ellas fue mordida por un cocodrilo en un manglar de México, mientras que la otra luchó contra el reptil para que liberar a la joven.

Se trata de Georgina y Melissa Laurie, dos mujeres británicas que se encontraban en un voluntariado en el país azteca. Las jóvenes habían ido a una excursión turística en un manglar mexicano llamado laguna de Manialtepec y decidieron nadar en las aguas de ese bioma.

Las gemelas atacadas por el cocodrilo.

Pese a que todo parecía ir bien, más tarde un cocodrilo atacó a Melissa y le perforó parte del pulmón y otras áreas vitales de su cuerpo. En cuestión de segundos, Melissa quedó atrapada en las fauces del reptil, que la arrastró bajo el agua y trató de ahogarla con un "giro mortal", dándola vuelta dentro sus mandíbulas.

La víctima quedó flotando boca abajo, cuando su hermana Georgina decidió ir a rescatarla del salvaje animal. Allí, el cocodrilo atacó nuevamente a la mujer, pero pronto llegó la hermana gemela de la víctima, quien le dio varios golpes en la cabeza al reptil, hasta que finalmente las dejó tranquilas. Así, Georgina y Melissa pudieron llegar a la orilla.