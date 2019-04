Una joven de 19 años, que fue hallada flotando boca abajo en el Mar de Irlanda en Reino Unido, estuvo 40 minutos sin vida, pero revivió gracias al accionar de rescatistas.

Los médicos del Victoria Hospital le salvaron la vida a Shelby Buns, quien sueña con ser voluntaria una vez que se recupere por completo.

Después de tres meses de internación, Buns se reencontró con los paramédicos que la salvaron. "Si no fuera por ellos, no estaría aquí. Me salvaron la vida", expresó.

Shaun Wright, uno de los encargados del rescate, aseguró: "Fui rescatista por más de 20 años, así que he tenido algunos episodios, pero solamente vi algo como esto tres veces. Shelby fue extremadamente afortunadamente. Es muy raro que alguien salga vivo del hospital después de haberlo sacado boca abajo del agua. Las chances de sobrevivir son mínimas".