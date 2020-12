A sólo unos días de las Fiestas, varios países europeos anunciaron que pondrán en marcha, o por lo menos estudian hacerlo a la brevedad, nuevas limitaciones ante el avance del coronavirus. Mientras la Unión Europea anunció que la vacunación se realizará el mismo día en las 27 naciones que la conforman, en la mayoría de los territorios del Viejo Continente ya se vislumbra que los festejos llegarán de la mano con más restricciones.

Londres cierra de nuevo cines, teatros y restaurantes debido al coronavirus

Hoteles, restaurantes y lugares de ocio volvieron a cerrar este miércoles en Londres, a solo dos semanas del fin del segundo confinamiento de Inglaterra, debido a una disparada de los casos de Covid-19 impulsada al parecer por la aparición de una mutación del coronavirus.



La capital del Reino Unido y partes del sureste de Inglaterra entraron en el nivel máximo de alerta contra el coronavirus, que ya se aplicaba a zonas del norte de Inglaterra.



Esto implica el cierre de hoteles, bares y restaurantes -que sólo podrán vender comida para llevar-, locales culturales como cines, teatros y museos y centros de ocio como las boleras.

Todo el que pueda hacerlo está llamado a trabajar desde casa y se deben evitar los viajes no esenciales. Las medidas incluyen también limitaciones de contactos sociales: está prohibido reunirse en lugares cerrados con personas con las que no se convive y los contactos exteriores en lugares como parques o playas no pueden superar las seis personas, niños incluidos.



Comercios, salones de belleza, peluquerías y gimnasios pueden permanecer abiertos, así como las escuelas. Sin embargo, al menos dos distritos de la capital, Greenwich e Islington, dirigidos por la oposición laborista, optaron por cerrar sus centros educativos, lo que provocó un conflicto con el Ejecutivo conservador del primer ministro Boris Johnson.



Toda Inglaterra salió el 2 de diciembre de cuatro semanas de confinamiento, el segundo tras el de marzo-junio, y el país entró en un sistema reforzado de restricciones locales.

En la capital habían podido reabrir restaurante y teatros, con la esperanza de que la frenética actividad de las semanas previas a la Navidad les permitiese recuperar parte de los ingresos perdidos desde el inicio de la pandemia en marzo.



Este nuevo cierre cae como un balde de agua fría para quienes habían invertido en preparativos, como la producción de obras navideñas.



Es "un desastre para los teatros de Londres", reaccionó el director del Theatres Trust, Jon Morgan, citado por la agencia de noticias AFP. "Los teatros han trabajado increíblemente duro para crear ambientes seguros para las audiencias y sin culpa alguna se enfrentarán ahora a enormes pérdidas financieras", subrayó.

El repentino anuncio de hace dos días obligó también a los restaurantes a anular a toda prisa sus reservas para las próximas semanas. Y a hacer frente a los cuantiosos pedidos de productos pasados a sus proveedores que ahora corren el riesgo de echarse a perder.



"Sé que es una noticia difícil (...) y que para los negocios afectados será un revés considerable", dijo el lunes el ministro de Salud, Matt Hancock, al anunciar esta medida "absolutamente esencial" dado que el número de infectados se duplica cada siete días en algunas zonas del sureste de Inglaterra.



Esta disparada coincide con la aparición en esa zona de una mutación del coronavirus que el Gobierno no pudo, sin embargo, asegurar si es la causante del aumento de infecciones. Hancock sí precisó que esta variante del virus no es aparentemente más peligrosa ni reacciona de forma diferente a las vacunas.

Uno de los países más afectados de Europa, con casi 65.000 muertos, el Reino Unido fue el primer país occidental en iniciar la semana pasada una campaña de vacunación, tras haber sido el primero del mundo en aprobar la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNTech. Las autoridades esperan haber vacunado a los grupos de mayor riesgo en abril.



Las mutaciones en un virus son comunes y se han descubierto ya varias del nuevo coronavirus. Algunas los vuelven más resistentes a los tratamientos, otras los hacen más transmisibles pero menos mortales y las hay que no tiene ningún efecto especial.

Este nuevo cierre en Londres cae como un balde de agua fría para los locales que habían invertido en preparativos previos a las Fiestas (Télam).

El Gobierno español no descarta nuevas restricciones

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó este miércoles de "preocupante" el aumento del número de contagios de coronavirus registrado en el país en los últimos días y advirtió que puede decretarse un aumento de las restricciones para Navidad.



"En esos últimos días, estamos viendo un preocupante aumento del numero de contagios", dijo Sánchez ante el Congreso de los Diputados. España fue uno de los primeros países europeos en sufrir la segunda ola de la pandemia y en imponer estrictas medidas.



A fines de noviembre, la incidencia de la pandemia se había reducido notablemente, pero a principios de diciembre comenzaron a registrarse de nuevo unos 9.000 casos por día, según cifras del Ministerio de Salud, que el martes notificó más de 10.000.

"Si hay que endurecer el plan de Navidad, no tengan dudas de que el Gobierno propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer el plan de Navidad, porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", dijo Sánchez ante los diputados.



El Gobierno español ya estipuló, en coordinación con las autoridades regionales, que no podrá haber reuniones familiares de más de diez personas en Navidad y también restringió los viajes entre diferentes provincias.



"Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola de Navidad", pidió Sánchez, citado por la agencia de noticias AFP.

"Hemos luchado mucho todo el año; no tiremos todo por la borda. Saldremos adelante, pero depende de nosotros el que no haya una tercera ola en el país", insistió.



España, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, registra hasta ahora más de 48.000 fallecidos por coronavirus y 1,7 millón de casos, según las cifras oficiales.



El presidente del Gobierno reiteró que España está lista para dar comienzo a la campaña de vacunación una vez reciba las dosis de la Unión Europea (UE), cuyo organismo regulador debe aún dar su visto bueno a la primera vacuna la próxima semana.

España registra hasta ahora más de 48.000 fallecidos por coronavirus y 1,7 millón de casos (Télam).

Alemania inicia un nuevo confinamiento con un récord de muertes diarias por coronavirus

Alemania ingresó este miércoles en un nuevo confinamiento parcial por el coronavirus que podría durar más de lo esperado, en medio de creciente preocupación por la propagación del virus y la explosión del número de muertes, que alcanzó un récord en las últimas 24 horas.



Un total de 952 personas murieron y se registraron 27.728 nuevos contagios de coronavirus, según el instituto Robert Koch, el organismo de vigilancia sanitaria de Alemania.



La cifra de contagios es cercana a los casi 30.000 casos del viernes pasado y la de muertes supera en más de un 50% al récord anterior, de casi 600, registrado también el viernes.

La situación de los servicios de cuidados intensivos es cada vez más preocupante, y alrededor del 83% de las camas de reanimación de las clínicas alemanas están ocupadas, advirtió la Federación alemana de medicina intensiva (Divi), en un comunicado.



Todavía hay casi 5.000 camas disponibles, comparadas con las 9.000 de mediados de octubre, agregó la nota, citada por la agencia de noticias AFP. Como ocurre en otros países europeos y ante la disparada en la curva de contagios, Alemania decidió ampliar las restricciones de viaje antes de Navidad.



Los alemanes volvieron este miércoles al confinamiento parcial que ya se aplicó durante varias semanas en la primavera boreal, entre marzo y junio, con el cierre de las escuelas y de los comercios no esenciales.

Hasta al menos el 10 de enero, las autoridades aplicarán el principio de "nos quedamos en casa" en todo el país, según el texto de la resolución adoptada el domingo tras una reunión de crisis entre la canciller Angela Merkel y los líderes de los 16 estados regionales.



Según el documento, los contactos sociales estarán muy restringidos del 24 al 26 de diciembre y las reuniones solo estarán autorizadas entre familiares muy cercanos.



Las celebraciones de Año Nuevo también se reducirán al mínimo y se prohibirá la venta de fuegos artificiales y los encuentros, medidas que tiene por objeto evitar la congestión del sistema hospitalario.

En Berlín, la capital, la tasa de ocupación de los servicios que reciben los casos más graves de Covid-19 ya supera el 88% y, como en otras ciudades, la gente se apresuró para hacer sus compras de Navidad antes de que cerrarán las tiendas.



"Espero que las compras del lunes y el martes no nos penalicen", dijo Merkel en una reunión con su grupo parlamentario conservador. "La curva (de contagios) es muy mala", advirtió la canciller, quien advirtió que "la vacuna nos ayudará" pero la evolución de la pandemia sigue siendo impredecible.



Alemania presiona a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para que valide cuanto antes la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioNTech, para que la campaña de vacunación en Alemania comience antes de fin de año. "Podremos volver gradualmente a la normalidad a partir del verano", prometió el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, el miércoles en el canal de televisión RTL.

En Berlín, la tasa de ocupación de los servicios que reciben los casos más graves de Covid-19 ya supera el 88% (Télam).

Francia, con toque de queda ante el avance del Covid-19

El primer ministro de Francia, Jean Castex, dijo martes que no puede garantizar que bares y restaurantes reabran el próximo 20 de enero como había anunciado previamente, e insistió en que la medida dependerá de la situación epidémica.

"Me rompe el corazón cerrar los restaurantes, pero es necesario. ¿Podemos garantizar hoy que abrirán el 20 de enero? La respuesta es no. Dependerá de todos nosotros, de cómo pasemos estas fiestas", manifestó Castex en una entrevista en la emisora Europe1.

Francia sustituyó el confinamiento nacional por un toque de queda nocturno entre las 20 y las 06 horas, que se mantendrá hasta el 20 de enero a excepción del 24 de diciembre, para permitir los encuentros familiares en grupos limitados a seis adultos.

Para reducir riesgos de cara a las fiestas, Castex declaró que, si las familias lo consideran, los niños podrán faltar al colegio este jueves y viernes para cumplir con las pautas del Consejo Científico. El organismo recomendó este lunes hacer un autoconfinamiento de ocho días en lugar de una prueba de diagnóstico a quienes vayan a recibir personas vulnerables en su hogar el 24 de diciembre.

"Si es posible, autoconfínese ocho días, sobre todo si debe recibir personas vulnerables en Navidad. Si puede permitirse no llevar a sus hijos al colegio jueves y viernes para respetar ese plazo, hágalo", alentó Castex, quien recordó que hacer un test solo tiene sentido si hay síntomas o riesgo de contagio.

Dinamarca extiende a todo el país las restricciones mientras crecen los contagios

Una serie de restricciones aplicadas hasta el momento solo en algunos municipios de Dinamarca por el coronavirus se extenderán a todo el país a partir de este miércoles, e incluirán el cierre de restaurantes, teatros, museos, cines y otros lugares, informaron las autoridades tras un aumento de los contagios.



El Gobierno dijo que la medida, que hasta ahora regía en 69 de los 98 municipios y ahora se aplica a a totalidad del país, se decidió "sobre la base del alto nivel de contagios", que alcanzó los 116.087 casos, tras registrar 2.992 las últimas 24 horas y nuevas 11 muertes que elevaron el total a 961.



Las tiendas permanecerán abiertas, pero se insta a las personas a trabajar desde sus hogares, mientras los niños de quinto grado en adelante serán enviados a casa para proseguir con el ciclo lectivo bajo modalidad remota.

Estas restricciones se extenderán hasta el 3 de enero, informaron las autoridades, según señaló la cadena de noticias CNN. La semana pasada, el ministro de Salud, Magnus Heunicke, había alertado que Dinamarca estaba entrando en una nueva fase de la epidemia, con una tasa de infección que crecía exponencialmente.



"Si no tomamos medidas ahora, podríamos superar las cifras que vimos en la primavera en el pico de la epidemia", advirtió, y agregó que el virus "todavía tiene el poder de cerrar el sistema de atención médica y dejar un rastro de graves consecuencias".



Los funcionarios pidieron además a la población cautela durante el período navideño, y recordaron que el relajamiento durante un feriado en octubre llevó a duplicar las tasas de infección en el país.