El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó las candidaturas a senadores del ex presidente Evo Morales y su ex canciller Diego Pary por no cumplir con los requisitos necesarios para presentarse a las elecciones del 3 de mayo próximo, informaron fuentes del Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano.



La información, que todavía no fue confirmada oficialmente por el TSE, pone fin a un debate que empezó el 29 de enero, cuando Morales anunció que volvía a Bolivia como aspirante a senador del Estado.



El ex presidente boliviano, quien está refugiado en Argentina, era candidato a primer senador por Cochabamba y su último canciller aspiraba a la candidatura a senador por Potosí.

Luis Arce, candidato del MAS a la presidencia, fue habilitado, afirmaron fuentes del partidos citadas por el diario boliviano El Deber. El presidente Alberto Fernández lo recibió durante la tarde del martes en Casa Rosada. "Hemos venido a plantearle al presidente Fernández que pueda colaborar. Tenemos en este momento un proceso electoral en marcha en Bolivia que no garantiza la transparencia y queremos que el pueblo pueda elegir democráticamente", apuntó el ex ministro de Economía de Morales.



Trascendió que los miembros del TSE darán a conocer su decisión en el transcurso de hoy.