La carrera electoral en Bolivia arrancó con la inscripción de postulantes para los comicios de mayo, entre ellos el ex presidente Evo Morales con una candidatura a senador que calienta aún más el clima político en el país.



Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, se postula desde Argentina pocos meses después de haber salido de su país denunciando un golpe de Estado para sacarlo del poder.



El órgano electoral tiene ahora que determinar si las candidaturas cumplen los requisitos, tras cerrar el plazo de presentación y tras horas de incógnita sobre si Morales efectivamente se postulaba como senador.

La posibilidad de que se presentara a diputado o senador por su Movimiento al Socialismo (MAS) se barajó días luego de que recibiera un oferta de su partido desde Cochabamba, la región donde comenzó su carrera política como diputado en 1997.



Ni siquiera el candidato del MAS a presidente para las elecciones del 3 de mayo, Luis Arce, confirmó su postulación al acudir al registro, alargando la incertidumbre hasta que entrada la noche hora local publicó las listas el órgano electoral.



A lo largo del día, Morales había denunciado nuevos intentos del gobierno interino de Bolivia, al que acusa de persecución política, para impedir que su abogado presentara la documentación necesaria para su candidatura, con un poder que le dio en Argentina.



Para el ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, las denuncias de Morales no son más que "delirios" propios de quien padece "severos problemas mentales" y se dedica inventarse "escándalos".

Ahora queda por ver si el tribunal electoral no pone objeciones, porque uno de los requisitos es haber residido de forma permanente al menos dos años antes en la circunscripción electoral por la que se presenta.



Morales votaba, en los casi 14 años que fue presidente, en Cochabamba, pero lleva fuera de Bolivia desde que el 11 de noviembre salió hacia México, donde estuvo asilado antes de viajar en diciembre a Argentina.



El ex mandatario ha pedido refugio en Argentina, desde donde ejerce de jefe de campaña del MAS.



El MAS presenta a Arce, ex ministro de Economía de Morales, como candidato a presidente y a David Choquehuanca, que fue su canciller, para vicepresidente.



Ambos acudieron los primeros al registro del tribunal electoral arropados por una multitud de seguidores, aunque la expectación era más entre los periodistas que entre la gente en la calle, informó la agencia de noticias EFE.



A continuación apareció la alianza Comunicad Ciudadana, pero sin su candidato, el ex presidente Carlos Mesa, que quedó segundo tras Morales en los comicios de octubre del año pasado, luego anulados entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente y tras informes de organismos internacionales advirtiendo irregularidades.



Quien sí se dejó ver fue Chi Hyun Chung, quien en octubre fue tercero y se vuelve a presentar a presidente aunque ahora por otra formación, el Frente para la Victoria en vez del Partido Demócrata Cristiano.



No comparecieron ante el registro la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que lidera la alianza Juntos, el ex presidente Jorge Quiroga, al frente de la agrupación Libre 21, ni Luis Fernando Camacho, ex dirigente cívico ahora líder del conglomerado Creemos.



Feliciano Mamani, sindicalista minero, va al frente del partido Pan-Bol y la sorpresa la da el militar Ismael Schabib por Acción Democrática Nacionalista (ADN), una formación de la que apenas se sabía desde las elecciones de 2002.