El ex presidente boliviano Evo Morales abandonó la Argentina y viajó a Cuba para realizarse un tratamiento médico, confirmó el presidente Alberto Fernández.



Morales había llegado a Buenos Aires el 12 de diciembre último procedente de México, adonde había viajado luego de renunciar a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre en el marco de un virtual golpe de Estado impulsado por la oposición y las Fuerzas Armadas y la policía.





"Así me han dicho, me parece que estaba con un tratamiento de algo y tenía que viajar. Habló días atrás conmigo e hizo un comentario al pasar", dijo la mañana del lunes el presidente en diálogo con Radio Continental.Fernández negó, ante una consulta que la condición de refugiado político le podía impedir a Morales viajar al exterior. "Nada le impide a él como refugiado político viajar a Cuba", aseguró.La partida de Morales rumbo a La Habana tuvo lugar horas después de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunciara que había observado su candidatura a senador de Cochabamba por su partido Movimiento al Socialismo (MAS).También fue observada la candidatura a la Presidencia por el MAS de Luis Arce, en ambos casos por no cumplir con algunos requisitos para ser habilitados a las elecciones del próximo 3 de mayo.La candidatura de Morales no cumple los requisitos de certificado de nacimiento original, número de teléfono celular de contacto y certificado original y actualizado de antecedentes penales, reportó el diario boliviano El Deber.En tanto, la inscripción de Arce carece del certificado original y actualizado de antecedentes penales, según la lista de observaciones publicada anoche por el TSE.La salida del ex mandatario boliviano, ocurrida pasada la medianoche, se mantuvo en reserva por parte de su principal elenco de colaboradores y el propio Morales, quien en las última hora publicó tres tuits sobre temas internos de Bolivia que no se refirieron a su partida.