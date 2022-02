El volante argentino Francisco Di Franco, actualmente en Dnipro de la liga Premier de Ucrania, contó este jueves que se despertó sobresaltado "a las 5 de la mañana" porque le cayeron "dos bombas" cerca de su casa aunque aclaró que está "más tranquilo" al haberse alejado de la zona de conflicto con Rusia.



"Me cayeron dos bombas cerca de mi casa pero me pude alejar de la zona del conflicto", contó el exBoca en una nota con ESPN.



Dnipro, cerca de la frontero con Bielorrusia y Rusia, se encuentra a 130 kilómetros de la capital, Kiev, una de las ubicaciones más afectadas por el bombardeo.



“Estamos más tranquilos porque estamos en un hotel refugiados con mis compañeros que somos 5 o 6 extranjeros más. Por el momento, no se escuchan más bombardeos. Más tarde, volveremos a la base", confesó en una breve charla telefónica, que se vio afectada por la situación del país europeo con constantes interrupciones.

La asistencia consular continúa por los canales habituales: correo electrónico, WhatsApp y teléfono de guardia.



Estos son los datos de contacto:

secon_eucra@mrecic.gov.ar

�� 0038 097 1390373

Por otro lado, las embajadas argentinas en Polonia y en Rumania están al tanto de esta situación y a disposición para prestar asistencia a quienes se desplacen vía terrestre hacia esos países.



Di Franco no manifestó su intención de abandonar el país, a pesar del mensaje y pedido de Cancillería que sugirió a través de su Twitter que "abandonen" el territorio ucraniano."Nuestra embajada se encuentra atendiendo todas las situaciones de emergencia que puedan requerir", continuó en Twitter.



Sin embargo, en otra nota con TyC Sports, el mismo Di Franco aseguró: “Siempre hubo conflictos, pero nunca llegó a pasar más de palabra. Hasta los mismos compañeros ucranianos nunca pensaron que podía llegar a más”.



“Nos dijeron que nos quedemos en nuestras casas, que no viajemos de noche por la ruta y que nos resguardemos hasta que se comuniquen con nosotros. Hasta ahora nadie se comunicó conmigo, sólo desde el club”, sentenció.



Cabe recordar que Di Franco lleva seis temporadas en Ucrania, entre su actual club y Karpaty Lviv, y en el torno suspendido recientemente llevaba 16 encuentros jugados sin goles.