Desde que en la década de 1980 el narco más peligroso del mundo, Pablo Escobar, se puso al frente del Club Atlético Nacional de Medellín la institución parece haber quedado marcada por el flagelo del narcotráfico y sus jugadores no pueden sacarse de encima ese estigma. Esta vez le tocó al ex defensor Diego León Osorio, quien fue condenado a cinco años de cárcel por tratar de viajar a España con cocaína escondida en su ropa interior.



El marcador lateral de Nacional y de la selección de su país, Osorio fue apresado y acusado de tráfico, fabricación y comercialización de drogas, por lo que fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria. Sus problemas comenzaron el 12 de octubre de 2016, cuando el ex futbolista fue descubierto en el aeropuerto de Rionegro con 1,145 kilo de cocaína, dividido en 50 sobres que llevaba escondidos en su ropa interior, que estaban valuados en 40.000 euros y pretendía llevar a España.

Enfrentó a River en la semifinal de la Supercopa 1997 con Atlético Nacional

