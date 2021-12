Este 19 de diciembre Chile eligió a un nuevo presidente, en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años. El nuevo mandatario iba a ser Gabriel Boric o José Antonio Kast, la izquierda o la derecha. Tras una primera vuelta muy reñida y dos debates, la gente eligió al candidato de Apruebo Dignidad, con más del 55% de los votos.

La jornada comenzó muy reñida, pero cuando los sufragios comenzaron a contabilizarse y el escrutinio llegó al 50%, con la noticia de que el republicano llamó por teléfono a su adversario para felicitarlo, todo terminó. El actual parlamentario se convertirá en el jefe de estado más joven en la historia de su país, sin embargo, ¿quién es Gabriel Boric?

Llegó al mundo en 1986, en la provincia de Punta Arenas y su costado político viene de parte de su abuelo, Roque Scarpa Martinich, quien fue el primer intendente de la región de Magallanes tras el retorno a la democracia.

Gabriel Boric se impuso por el 55% de los votos en la segunda vuelta.

Una vez terminó sus estudios secundarios, se mudó a Santiag. en el 2004, para estudiar en la Facultad de Derecho, donde fue “yudante en las cátedras de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Historia Institucional de Chile y Teoría de la Justicia. Sin embargo, nunca rindió el examen para titularse como abogado, para dedicarse de lleno a la política.

Su vida en política

No está casado, tampoco tiene hijos, está de novio hace tres años con la politóloga Irina Karamanos. Se define como un socialista y en uno de los últimos debates aseguró que “queremos avanzar hacia un Estado de bienestar. El título que le pongan no me preocupa. Si es socialdemócrata, en buena hora”.

Boric aclaró en su momento que, en caso de ser electo, suprimirá la figura de “primera dama”, puesto que no está casado con Karamanos, y en teoría esta no podría llevar ese título.

Está en pareja con Irina Karamanos, quien llevará a repensar la figura de la Primera Dama.

Ya en el 2009, fue electo presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y, al poco tiempo, lideró una movilización que duró 44 días contra el decanato de Roberto Nahum. Años después, en el 2012, fue incluido en la lista de los 100 líderes jóvenes más influyentes del país, según la revista El Mercurio. Por su parte, ya en el 2013 propuso reformar la constitución, algo que se materializaría años después.

Ingresó en el Congreso en las elecciones parlamentarias de ese mismo año, en las que obtuvo el 26% de los votos en el distrito 60 de la región deMagallanes y de la Antártica. Asumió en marzo del 2014 e integró las comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Pueblos Originarios; Zonas Extremas y Antártica Chilena; y Trabajo y Seguridad Social.

Búsqueda presidencial

Si bien lo descartó en un principio por su “falta de experiencia” y frente a todos los pronósticos decidió buscar la presidencia de su país con solo 35 años, la edad mínima para presentarse. A pesar de no ser favorito en las encuestas, se impuso en las internas del partido Apruebo Dignidad, una coalición que integran el Partido Comunista y el Frente Amplio, en donde obtuvo el 60% de los votos, contra casi el 40% de Daniel Jadue.

Boric derrotó a Daniel Jadue en las primarias del partido Apruebo Dignidad, con el 60% de los votos en la interna.

Tras una intensa campaña, el 21 de noviembre tuvo lugar la primera vuelta, en donde se esperaba que liderara la nómina. Sorpresivamente, salió segundo detrás de José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, un liberal en lo económico pero conservador en lo social, que se impuso por el 27,91% de los votos, frente al 25,83% del socialista.

Una vez comenzó la carrera para la segunda vuelta, rápidamente tomó la ventaja en las encuestas, que lo colocaron a casi 20 puntos de su rival y, aunque luego de los debates la diferencia se fue achicando, fue suficiente para cantar “victoria” en la segunda vuelta.

Presidente electo de Chile

Este domingo 19 de diciembre aseguró su alquiler de “La Moneda”, con el 55% de los votos, que contrastaron con el 44% de Kast. Una vez recibió el llamado telefónico de su contrincante, expresó lo siguiente en su cuenta de Twitter:"Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos. ¡Seguimos!".

José Antonio Kast llamó a Gabriel Boric para felicitarlo por el triunfo y aseguró que "merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva".

Por su parte, tuvo un interesante y tenso intercambio televisado con el actual presidente, Sebastián Piñera. Allí, el actual mandatario lo felicitó por su triunfo y le deseo “el mayor de los éxitos en su gobierno; votaron más de ocho millones de personas, una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo, así que la democracia cumplió, y usted fue parte de eso”.

Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos.

Seguimos! pic.twitter.com/66HRlWTvcK — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 19, 2021

Sin embargo, la tensión se dejó ver cuando Piñera le soltó que “la historia nos ha enseñado que cuando recorremos los caminos de la paz y la reconciliación, a los chilenos nos va bien; cuando dividimos, no; todos esperamos que tenga un muy buen gobierno para Chile y para los chilenos; va a contar con nuestra posición colaborativa”.

.

Frente a esto, Boric replicó que “los acuerdos tienen que ser con los chilenos y las chilenas, no solo entre dirigentes”, y remarcó que él será “el presidente de todos los chilenos y las chilenas”.

Su elección significa un cambio de rumbo en la política chilena, que con este giro más pronunciado a hacia la izquierda, deja atrás varias décadas de moderación, en la que se destacaron figuras como Ricardo Lagos, Michelle Bachelett y Patricio Aylwin Azócar.