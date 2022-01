Conomoción y dolor. Hana Horka, la cantante del grupo de folk checo Asonance -que se opone a las vacunas contra el coronavirus-, murió el domingo, con 57 años, después de haber contraído deliberadamente el virus para obtener su pase sanitario, anunció la familia.



El hijo de la cantante, Jan Rek, explicó que su madre se negó a ser vacunada y se expuso voluntariamente a la enfermedad que él y su padre, ambos inoculados, contrajeron antes de Navidad.



"Ella decidió vivir normalmente con nosotros y prefirió contraer la enfermedad antes que ser vacunada", indicó Rek.en una entrevista brindada ayer a la radio pública iRozhlas.

Dos días antes de su muerte, Hana Horka había escrito en las redes sociales: "Sobreviví. Así que ahora habrá teatro, sauna, concierto y un viaje urgente al mar".

Cabe aclarar que en República Checa, la prueba de una vacuna o de la reciente recuperación del coronavirus es necesaria en todos los lugares culturales y deportivos, así como en los bares y restaurantes.



En tanto, Rek acusó a las figuras locales del movimiento antivacunas de haber convencido a su madre de no inmunizarse y expresó que por eso él cree que tienen "sangre en las manos".



"Sé exactamente quién forjó su opinión (...) Me entristece que haya creído más en los extranjeros que en su propia familia. No fue sólo desinformación total, sino también opiniones sobre la inmunidad natural y los anticuerpos creados al contraer la enfermedad", lamentó el hijo de la cantante.



Ademas, República Checa se enfrenta actualmente a una nueva ola de contagios, con más de 20.000 nuevos casos positivos reportados en la última jornada, informó la agencia de noticias AFP.