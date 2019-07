Un hombre fue capturado en video mientras entraba en el departamento de la popular instragramer rusa de 24 años hallada desnuda en una valija con una cuchillada en la garganta. Una amiga declaró a los investigadores que la mujer le manifestó que era víctima de un chantaje y que temía por su vida.

La influencer y médica Ekaterina Semochkina, también conocida como Ekaterina Karaglanova, fue encontrada muerta el pasado viernes por el propietario del departamento que alquilaba en Moscú. Los padres de la joven estaban desesperados porque la chica no respondía el teléfono y pidieron al hombre la buscara en el inmueble. Allí estaba Ekaterina, desnuda y con una cuchillada en el cuello, dentro de una valija.

En una primera hipótesis, los investigadores analizaron la relación del amante de la joven con el crimen. Sin embargo, su amiga Nina declaró que Ekaterina era chantejeada por "personas desconocidas" con fotos de ella desnuda que había enviado a sus compañeros de universidad cuando trabajaba como dama de compañía para pagar su carrera de medicina.

Las amenazas provenían de cuentas “poco fiables” de una red social rusa. “Decían que era una prostituta”, detalló la amiga. Otra de las compañeras de la víctima, Svetlana, indicó que Ekaterina ocultó su vida privada a partir de los 21 años, momento en que tuvo una cirugía de nariz para comenzar su oficio de modelo.

“Hace poco, me di cuenta de que había cambiado mucho. Decía que alguien no le gustaba. Ella publicó sobre eso, que alguien estaba muy interesado en su vida privada”, indicó a REN TV Marina Nikitina, otra amiga.

Oksana, una de sus allegadas más intimas, reveló al diario Komsomolskaya Pravda que debió consolar a Ekaterina con que no le iban a hacer nada. “Ella escribió que podría ser asesinada. No puedo creer que ella ya no esté", lamentó.

En imágenes de la cámara de seguridad del departamento pueden verse un hombre con la cara cubierta que entra a su departamento. Cuatro horas más tarde, salió del lugar con una valija más chica, en la cual suponen que ocultó la ropa manchada de sangre y el arma utilizada para cortarle el cuello a la víctima y apuñalarla dos veces en el pecho.

Pesquisas señalaron que es probable que el asesino escondiera el cadáver en una valija con la intención de llevarse el cuerpo pero luego dio cuenta que podría levantar sospechas.

Otro detalle llamativo es que el sujeto usaba guantes a pesar de los 27 grados registrados durante la noche del crimen. Eso concuerda con la descripción de los investigadores sobre la escena del crimen, la cual encontraron "impecablemente limpia", sin rastros de sangre y ni signos de pelea.

De acuerdo al Comité de Investigación de Rusia, Ekaterina realizó varios viajes al extranjero y tenía la intención de ir a los Países Bajos con un hombre de 52 años para celebrar su cumpleaños número 25.

Ekaterina había participado en un concurso de belleza en Moscú y estudió medicina en la prestigiosa Pirogov Russian National Research Medical University. Había comenzado a ejercer como médica en un hospital de la ciudad pero volcó su profesión a las redes sociales en que sus seguidores comparaban su belleza con la actriz de Hollywood e ícono de la moda Audrey Hepburn.