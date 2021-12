Una francesa de 57 años que tenía un certificado de vacunación anticovid falso murió de coronavirus en un hospital de la capital francesa, París, informó este viernes una autoridad médica del establecimiento.



La paciente ingresó en un hospital de la ciudad de Hauts-de-Seine con el documento falso comprado a un médico, asegurando que se había vacunado.

Sufría una forma grave de la enfermedad "que progresó rápidamente hacia un ataque respiratorio severo", indicó Djillali Annane, jefe del departamento de reanimación, entrevistado por la radio RTL.



Si los médicos hubieran sabido que la mujer no estaba vacunada podrían haber "administrado tempranamente anticuerpos neutralizantes, que se sabe que son eficaces para reducir el riesgo de progresión de la enfermedad", agregó.



Así las cosas, un certificado de vacunación falso "no protege contra el virus y puede inducir a error al médico que le atienda", expuso.



Por último, fue el marido de la paciente quien admitió que no estaba vacunada. Él sí lo está, pero reveló que "tuvo dificultades" para convencerla de inyectarse, detalló Annane, citado por la agencia de noticias AFP.