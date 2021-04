Francia, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, superó hoy los 100.000 muertos por coronavirus, mientras enfrenta una tercera ola que tiene a los hospitales bajo fuerte presión.



Sólo Reino Unido con 127.000 muertos e Italia con 115.000 habían superado este sombrío umbral en Europa, aunque son otros países como Bélgica o Portugal los que tienen la tasa de mortalidad por habitante más alta del continente, informó la agencia de noticias francesa AFP.



Ya ayer, el vocero del Gobierno francés, Gabriel Attal, había alertado que el país aún no podía relajarse.

"Por el momento no hemos superado la tercera ola " y "no hemos alcanzado el pico de hospitalizaciones, lo que significa que tenemos aún por delante días muy difíciles", advirtió el vocero.Este nivel de ocupación hospitalario no se registraba desde abril del año pasado, cuando la primera ola golpeó de lleno a una Europa que aún poco sabía del coronavirus.

Ante esta nueva tensión del sistema de salud, el Gobierno francés decretó nuevamente a finales del mes pasado un confinamiento nacional: nadie puede salir a la calle pasadas las 19 ni desplazarse, a ninguna hora, a más de 10 kilómetros de sus casas, salvo por motivos laborales o médicos o por ser trabajadores esenciales.