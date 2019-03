El papa Francisco instó este domingo a los padres a consultar con un profesional si ven "cosas raras" en sus hijos aunque aseguró que "en teoría no es una rareza tener un hijo homosexual".

"Tras la consulta (con el profesional) podrán ver a qué se debe ya que puede ser que no sea homosexual", sostuvo Francisco durante una entrevista en el programa "Salvados" de la cadena española de televisión La Sexta y que reproduce la agencia EFE.

El Papa se refirió a sus declaraciones sobre que había que recurrir a la psiquiatría si los padres detectaban conductas homosexuales en sus hijos.

"Yo estaba explicando que nunca se echa de casa a una persona homosexual, pero hice una distinción que cuando la persona es muy joven y pequeña y empieza a mostrar síntomas raros, ahí conviene ir y yo dije psiquiatra, en ese momento te sale la palabra que te sale y encima en un idioma que no es el tuyo", dijo el pontífice.

Todo hombre tiene derecho a la vida, a soñar y a poder encontrar el lugar que le corresponde en nuestra “casa común”. Toda persona tiene derecho al futuro. #ViajeApostólico — Papa Francisco (@Pontifex_es) 30 de marzo de 2019

De aquello salió que los medios dijeran "el Papa manda a los homosexuales al psiquiatra y no vieron lo otro, y eso es mala entraña", detalló. Francisco aseguró que "no es una rareza tener un hijo homosexual. Pero estoy hablando de un chico que se está desarrollando y los padres empiezan a ver cosas raras... Consulten, por favor, y vayan a un profesional, y ahí se verá a que se debe y puede ser que no sea homosexual, que se deba a otra cosa".

En su opinión, "para una familia es raro, se escandalizan algo que no comprenden, algo fuera de lo normal... No estoy haciendo juicios de valor, estoy haciendo un análisis fenomenológico... Al menos que se saquen la duda con un profesional, tienen derecho a hacerlo". Y "una vez que la actitud homosexual está fijada, ese hombre o esa mujer homosexual tienen derecho a una familia, y ese papá y esa mamá tienen derecho a un hijo, venga como venga, y no se puede echar del hogar a ningún hijo o hija homosexual", puntualizó.