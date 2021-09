El papa Francisco opinó este miércoles que "las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres" y denunció que hay una "esclavitud" de la mujer en la actualidad.



"Hombres y mujeres tienen la misma dignidad", planteó el pontífice durante la audiencia general que encabezó en el Aula Pablo VI del Vaticano. Durante su encuentro con fieles, el pontífice desarrolló que "hay en la historia, incluso hoy, una esclavitud de la mujer".

"Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres", denunció Jorge Bergoglio ante los fieles.

.

Francisco también habló de las diferencias que en la antigüedad tenían esclavos y hombres libres y destacó que “esto también pasa hoy: tanta gente en el mundo, muchos, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a trabajar”.

Desde su entronización como Papa en 2013, Francisco ha promovido la incorporación de mujeres en altos cargos de la Curia romana, como la italiana Barbara Jatta al frente de los Museos Vaticanos y la argentina Silvina Pérez como responsable de la edición en español del diario oficial de la Santa Sede, L'Osservatore Romano.



"La igualdad en Cristo supera la diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una igualdad entre hombre y mujer entonces revolucionaria y que hay necesidad de reafirmar también hoy", agregó Francisco.

.

El Papa llama la atención sobre lo que sucede a menudo a los cristianos: “Damos por descontado esta realidad de ser hijos de Dios”, por lo que subrayó el llamado de Pablo: "La fe en Jesucristo nos ha permitido convertirnos realmente en hijos de Dios y sus herederos. Por eso, los cristianos debemos recordar con gratitud el momento de nuestro bautismo "para vivir con mayor conciencia el gran don que hemos recibido".

Si hoy preguntara, dijo Francisco, "¿Quién de ustedes sabe la fecha de su bautismo?", no creo que se levantarán muchas manos... Pero es la fecha en que fuimos salvados, la fecha en que nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, los que no lo sepan, que pregunten a su padrino, madrina, padre, madre, tío, tía: "¿Cuándo me bautizaron? ¿Cuándo fui bautizado?", y recordar esa fecha cada año: es la fecha en la que fuimos hechos hijos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Lo harás?".