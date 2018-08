El Papa Francisco aseguró que su postura en contra del aborto no es por religión sino que lo aborda como un tema humano. "Sobre el aborto ustedes saben qué pensamos. El problema del aborto no es un problema religioso. Nosotros no estamos en contra del aborto por religión, no. Es un problema humano", sostuvo el Sumo Pontífice.

El Papa evitó refirse al tratamiento legislativo que tuvo el tema en la Argentina, que terminó rechazando su negociación. "Debe estudiarse desde la antropología. Analizar el aborto partiendo desde el hecho religioso es pasar por encima el pensamiento. Yo nunca permito que se comience a discutir donde está el problema del aborto y se comience desde el hecho religioso. Es un problema antropológico, es un problema humano", reiteró.

Homosexualidad

En una rueda de prensa que brindo el Papa Francisco antes de dejar Irlanda y volar hacía Roma, recomendó este domingo recurrir a la psiquiatría cuando los padres constaten una tendencia homosexual en sus hijos desde la infancia. Un periodista le preguntó qué le diría a los padres que detecten orientaciones homosexuales en su hijo, ante lo cual respondió: "Les diría, en primer lugar, que recen, que no condenen, que dialoguen, entiendan, que den espacio al hijo o a la hija".

"Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando eso se manifiesta después de los 20 años" aclaró, resaltando la importancia de cada edad y su aprendizaje. "Nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar a su hijo o hija con tendencias homosexuales es un defecto de paternidad o de maternidad", declaró.