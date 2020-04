Francisco definió hoy a los usureros como una "pandemia social" y denunció que se llevan "lo poco que tienen" las familias necesitadas por la crisis del coronavirus.



"En muchas partes se siente uno de los efectos de esta pandemia: muchas familias necesitadas, hambrientas y lamentablemente un grupo de usureros las 'ayuda'", lamentó el pontífice durante la misa que celebró este jueves en su residencia de Casa Santa Marta en la segunda semana de Pascua.

.



"Esta es otra pandemia. La pandemia social: familias de personas que tienen un trabajo diario o, por desgracia, un trabajo no declarado que no pueden trabajar y no tienen comida... con niños. Y luego los usureros se llevan lo poco que tienen", añadió.



Durante la celebración religiosa, el Papa pidió que se "convierta" el corazón de los usureros y convocó a rezar "por estas familias, por los muchos hijos de estas familias, por la dignidad de estas familias".