El papa Francisco convocó este miércoles a crear "una sociedad más participativa" para la pospandemia y criticó a los "falsos profetas" que prometen que "el efecto derrame" resolverá los problemas.



"Podremos regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad, porque esta normalidad estaba enferma de injusticias, desigualdades y degrado ambiental", sostuvo el pontífice en la Audiencia General en el Vaticano.



El coronavirus, según el Papa, "ha expuesto la gran desigualdad que reina en el mundo: desigualdad de oportunidades, de bienes, de acceso a la sanidad, a la tecnología".

.

"Estas injusticias no son naturales ni inevitables", agregó Jorge Bergoglio en su encuentro con fieles en el Patio San Dámaso del Vaticano, sino que "son obras del hombre, provienen de un modelo de crecimiento desprendido de los valores más profundos".



"Y esto ha hecho perder la esperanza en muchos y ha aumentado la incertidumbre y la angustia"; agregó en su nuevo mensaje del ciclo "Sanar el mundo", dedicado a las consecuencias de la pandemia.



"Por esto, para salir de la pandemia, tenemos que encontrar la cura no solamente para el coronavirus, sino también para los grandes virus humanos y socioeconómicos", convocó el Papa en esa dirección.

.

A días de la publicación el próximo domingo de su nueva Encíclica, Fratelli tutti (Hermanos todos), Francisco aseveró que "ciertamente no podemos esperar que el modelo económico que está en la base de un desarrollo injusto e insostenible resuelva nuestros problemas".



" No lo ha hecho y no lo hará, incluso si ciertos falsos profetas siguen prometiendo 'el efecto derrame' que no llega nunca", denunció luego.



Así, el Papa convocó a "trabajar con urgencia para generar buenas políticas, diseñar sistemas de organización social en la que se premie la participación, el cuidado y la generosidad, en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares".

Bergoglio criticó a los "falsos profetas que siguen prometiendo el efecto derrame que no llega nunca" (Gentileza Vatican News).



Según Bergoglio, de cara a la pospandemia, "una sociedad solidaria y justa es una sociedad más sana".



"Una sociedad participativa, donde a los últimos se les tiene en consideración igual que a los primeros, refuerza la comunión", destacó el Papa.



En ese marco, remarcó que "una sociedad donde se respeta la diversidad es mucho más resistente a cualquier tipo de virus".

.