El papa Francisco criticó este martes el modelo de desarrollo que hace "que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres", al divulgar un videomensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que se celebra el 29 de septiembre.



"El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres", denunció el pontífice en el video, que pone en imágenes parte del texto que el Vaticano ya había divulgado el 27 de mayo.



"El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir, es inclusivo, pretende incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento integral, y preocupándose también por las generaciones futuras", aseveró Jorge Bergoglio en la pieza de dos minutos y medio de duración.



Atendiendo a los pequeños y a los pobres podéis encender estrellas en la noche de quien sufre. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 2 de julio de 2019

"El verdadero desarrollo es inclusivo y fecundo, lanzado hacia el futuro", reclamó el Papa. En el video, el pontífice reiteró una vez más sus críticas a los países productores de armas y planteó que "las guerras afectan sólo a algunas regiones del mundo".



"Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no lo aceptan esos refugiados que dichos conflictos bélicos generan", criticó.