El Papa Francisco manifestó este domingo sentirse "espiritualmente cercano" a las víctimas "inocentes" de los tiroteos que "ensangrentaron" Texas, California y Ohio, en Estados Unidos, tras rezar el tradicional Ángelus en el Vaticano.



"Los invito a unirse a mi oración por todos los que perdieron la vida, por los heridos y sus familiares", señaló de cara a los fieles que lo siguieron en la Plaza San Pedro.



Al menos 20 personas murieron y 40 quedaron heridas en la mañana del pasado sábado por los disparos efectuados por un hombre en un supermercado en El Paso, en Texas, en un tiroteo que el presidente de ese país, Donald Trump, calificó como "terrible".

LEÉ TAMBIÉN: "Entró armado a supermercado de Texas y desató un baño de sangre: hay al menos 20 muertos"





Horas después, un tiroteo en un local de Dayton, Ohio, dejó 10 muertos, entre ellos el atacante, además de otros 16 heridos.



El domingo pasado también murieron cuatro personas, entre ellos un niño de seis años y el autor de disparos, durante un festival de comida al aire libre en la localidad estadounidense de Gilroy, en el estado de California.