Las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales y muestran el momento en que un palestino desarmado comienza a correr y es ejecutado por francotiradores, justo cuando se alejaba de la frontera que separa a la Franja de Gaza de Israel.



El sujeto, identificado como Abdel Fattah Abed al-Nabi de 18 años, sostenía un neumático mientras corría de los enfrentamientos fronterizos, cuando de repente se desplomó en el suelo ante la mirada de decenas de personas. El joven murió poco después de recibir el disparo.



Las Fuerzas de Defensa israelíes (IDF) habían advertido a los palestinos que no se acerquen a la cerca fronteriza, avisando que desplegarían en la zona a más de cien francotiradores con permiso para utilizar fuego real en caso de que hubiera "vidas en peligro".



"[Hamás] publicó varios videos, algunos de los cuales solo muestran partes de incidentes, mientras otros son editados o completamente fabricados", comunicaron las IDF.



Ataques con tanques



Las IDF anteriormente habían atacado con tanques a dos palestinos en la frontera, denunciando "intentos de infiltración" de personas a las que denominaron "terroristas". "[ Israel] no permitirá que la valla de seguridad se convierta en un área de terror", aseveraron entonces los militares.



Violentos enfrentamientos tienen lugar en el lado palestino de la frontera, en apoyo del regreso de los refugiados palestinos a sus antiguos domicilios en Israel.



La protesta, llamada "Gran Marcha del Retorno", conmemora el asesinato de seis ciudadanos árabes desarmados en 1976 a manos de las fuerzas israelíes, que protestaban contra las confiscaciones de tierras de palestinos.



En los eventos de este viernes murieron 17 palestinos y otros 1.400 resultaron heridos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, elogió al Ejército de su país, afirmando que Israel está actuando "decisivamente" para "proteger su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos".



Representantes del movimiento palestino Hamás aseguraron que darán una dura respuesta a las acciones israelíes. "No queremos ver un baño de sangre. Es una protesta pacífica", aseveraron.



Así lo ejecutaron