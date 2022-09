A pesar de los diferentes mensajes de concientización, todavía suele haber personas que cuestionan u opinan sobre los cuerpos ajenos. En esta ocasión, a una mujer le tocó atravesar una lamentable experiencia, luego de que una vendedora le hiciera una pregunta desubicada sobre su estado físico. “Solo quería usar bikini”, manifestó la joven angustiada, en un video que se volvió viral en TikTok.

Se trata de Kayla Houlihan, una mujer australiana que lleva adelante un emprendimiento de productos para la piel. Ella se encontraba en el aeropuerto de Melbourne, cuando su vuelo se retrasó y decidió ir a mirar las tiendas, para conseguir la indumentaria que todavía requería para sus vacaciones en Queesland.

Sin embargo, lo que parecía una amena recorrida por los locales terminó en una tarde de frustración y llanto. A través de la cuenta que utiliza para su negocio (@tribeskincare), la australiana comenzó a contar la penosa secuencia que vivió cuando ingresó a una sucursal de la marca Rip-Curl, según dio a entender.

“Una vendedora, que se encontraba allí, comenzó a hablarme y me consulto: ¿De cuántos meses estás?”, recordó angustiada.

En seguida, ella se sorprendió por el desubicado comentario, ya que sabía que no estaba gestando. “Le respondí: ‘No, no estoy embarazada’. Y ella me dijo: ‘Perdón, creí que parecías embarazada”, compartió enfurecida y agregó: “Estoy cansada de toda una vida de comentarios acerca de mi cuerpo”.



Kayla no tardo en irse del local, aunque se pasó “la última hora llorando” hasta que llegará el avión. “Ahora tengo que ir a Queensland y usar bikini luego que me hicieran fat-shamming (humillación corporal)”, manifestó, en el clip que se viralizó en TikTok previo al comienzo de sus vacaciones.





Mensajes de concientización

Luego de que la anécdota alcanzará casi las 900 mil reproducciones en la red social y más de 45 mil comentarios, la protagonista apareció nuevamente con una lección acerca de lo vivido: “Nunca le preguntes a una mujer si está embarazada, aunque casualmente lo esté. Simplemente, no le preguntes ¡No es asunto de los demás hacer comentarios sobre tu cuerpo!".

Mientras que otras usuarias y usuarios aprovecharon para contar sus propias experiencias y dejar comentarios sobre lo erróneo de opinar sobre los cuerpos ajenos: “¿Por qué les importa si estabas embarazada? No es significativo para ellos ni para ninguno de sus negocios”; “Incluso si pudiera ver la coronación del bebé, no tendría el valor de preguntarle a alguien si estaba embarazada”; “Le pasó a mi hermana, se volteó y dijo: ‘6 meses y vos qué tan avanzada estás de menopausia’”, entre otros.



Pese a la lamentable situación, tras viralizarse su historia, ella volvió a subir un video a TikTok en el que agradeció el apoyo recibido: "Estoy disfrutando de mis vacaciones. Gracias a todos por sus adorables palabras, no sabía que el video se iba a súper viralizar. Estoy feliz de que circulara mi contenido, creo que quedó un mensaje muy importante a raíz de este incidente", concluyó.

La respuesta de la empresa

El video no tardó en llegar a manos de los responsables de Rip-Curl que rápidamente salieron a dar una respuesta a la "preocupante situación" y en solidaridad con la joven afectada. "Como marca que celebra y empodera a todas las mujeres, nos entristece saber que una clienta ha tenido esta experiencia. Nos hemos puesto en contacto con ella directamente para pedirle disculpas y discutir este malentendido más a fondo", lamentaron.