Para Kiara Claire, renunciar a su trabajo resultó peor de lo que imaginaba. La joven, oriunda de Inglaterra, tiene 18 años y era empleada del bar King's Ramsom hasta que recibió una propuesta laboral que no pudo rechazar. Tras comunicarle la decisión a su jefe, fue víctima de una denigración que la llevó a realizar una denuncia por maltrato.

Claire expuso en las redes las capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su ex empleador donde se ve claramente cómo la insulta. “Me fue muy bien en la prueba y quieren que empiece en cuanto pueda. Mañana, cuando llegue, entregaré los papeles de renuncia. No puedo estar más agradecida con vos y el resto del equipo por haberme dado trabajo” habrían sido las palabras de la joven donde le comunicó la decision a su jefe según informó el sitio "Manchester Evening News", que la contactó para que diera testimonio luego de la viralización de las capturas.

.

A lo que este respondió: “Kiara. Corazón. Es el día de mi casamiento. Me importa un bledo si tenés empleo o no. Y ya que hacemos esto, ya que tuviste la falta de respeto suficiente para enviarme un mensaje con esta significativa tontería en el día de mi boda, me gustaría decirte algunas verdades”.

Así Claire iniciaba el comunicado a su empleador.

Y continuó: “No tenés iniciativa. Sos falsa y vacía. Estás demasiado centrada en cómo te ves y no en lo que hacés. Sos una empleada inútil”. Finalmente el hombre le puso que ella prefería enviar mensajes con su celular que enfocarse en el empleo, y que debería estar avergonzada por eso. También le dijo que diciéndole eso le estaba haciendo un favor porque a nadie la interesaba ella, y que debería enfocarse en el trabajo porque su belleza se desvanecerá.

Las crudas capturas de pantalla conmocionaron a Inglaterra y a trabajadores de todo el mundo que se vieron reflejados en la situación. Inmediatamente se hicieron virales y recibió apoyo de todos lados. La chica contó al medio británico que al principio pensó que se trataba de una broma, pero cuando los insultos continuaban, dejó de ser gracioso.

La agresividad de su ex jefe se vio explícita y la joven realizó la denuncia por maltrato.

“Sufro de ansiedad y fue bastante chocante y perturbador leerlo. Me hizo sentir peor, me quitó la confianza”, reveló la joven al mismo medio, que en estado de shock decidió hacer la denuncia por maltrato.