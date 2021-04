Una pareja descubrió un misterioso túnel del siglo XIX debajo de su propiedad, que adquirieron en diciembre de 2020, en la localidad estadounidense de Alton.

Gary y Beth Machens decidió reparar una parte de la acera de su vivienda del estado de Illinois y para eso debía conocerla a fondo.

Tremenda sorpresa se llevó cuando al retirar una cubierta de piedra de un sector que estaba por desmoronarse, se encuentró con un túnel de 2,7 metros de alto y unos 18 metros de profundidad.

Casi todo el piso es de roca y tierra, con trozos de madera a lo largo y ancho del extenso pasillo. El ingreso cuenta con un arco hecho en piedra caliza y el pasadizo está confeccionado de ladrillo.

Además, en uno de las "expediciones" se encontró una acumulación de tierra compactada que podría ser la comunicación con otra parte detrás del túnel.

"Mi marido pisó el escalón inferior y se derrumbó", afirmó Beth a la cadena de noticias Fox sobre cómo fue el hallazgo.

"Me llamó al trabajo y me dijo: ‘Será mejor que vengas a casa; no vas a creer lo que acabo de encontrar", contó Beth a la emisora estadounidense.

En la Landmark Historic Society le dijeron a la pareja que podría haber sido usado para almacenar hielo o alimentos, ya que al estar bajo tierra se conservaban a temperaturas más bajas. También podría haber servido para guardar un carruaje de caballos.

Esta última teoría podría ser correcta, ya que Beth reveló que la vivienda tenía un establo para un carruaje a principios de 1900.