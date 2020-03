Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se hizo conocida de este lado del océano hace unos días por toser en cámara durante una entrevista televisiva y decir que tenía alergia. Finalmente se supo la verdad: dio positivo en el test de coronavirus y es una de las 13.716 contagiadas en España, un país que registra 598 fallecidos por la pandemia.

La líder regional seguirá trabajando desde su domicilio, donde permanecerá aislada para no transmitir el Covid-19, según un comunicado del Ejecutivo madrileño. No es la primera integrante del Gobierno regional contagiada, ya que la titular de Medio Ambiente, Paloma Martín, hace más de una semana que está enferma.

“Esta semana pasada me hice las pruebas, dieron negativas, y he estado trabajando con toda normalidad, pero ya he empezado con los síntomas de siempre de la alergia”, explicó Díaz Ayuso a través de un vídeo que colgó en sus redes sociales. “Ayer [por el domingo], durante una entrevista, acabé tosiendo, así que me hice otra vez las pruebas para así cuidar de mi entorno laboral”, continúa, en referencia a su famosa intervención en Telemadrid en la que empezó a toser, cubriéndose la boca, y lo explicó diciendo que era una alergia.

“En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad. En realidad, en el 80% de los casos, quienes pasemos por la Covid nos vamos a encontrar relativamente bien”, relató. Y luego, completó: “Hay que cuidar a las personas vulnerables. A aquellas con patologías y mayores. Por supuesto, voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para informar de qué está pasando en Madrid y en España y de cómo ir mejorando poco a poco los servicios”.

Díaz Ayuso dispone en su casa de los elementos técnicos e informáticos necesarios para seguir informada de la crisis y tomar decisiones, según la Comunidad, que habilitará videoconferencias periódicas para que eso sea posible.

Antes de su positivo, ya se había tomado la decisión de que desde este lunes, la presidenta madrileña trabajara únicamente desde su despacho en la Puerta del Sol, sin desplazamientos ni reuniones presenciales. También se había decidido que todas las reuniones del Consejo de Gobierno, ya fuesen ordinarias o extraordinarias, se desarrollasen por videoconferencia.

Díaz Ayuso no es la única política de primera línea española que tiene coronavirus. Otros contagiados de COVID-19 son, por ejemplo, Irene Montero, la ministra de Igualdad; o Carolina Darias, la ministra de Política Territorial y Función Pública. También tiene dio positivo al test Santiago Abascal, presidente de Vox.

La entrevista en la que Díaz Ayuso tose en televisión