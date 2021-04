El sueco Daniel Ek, uno de los fundadores de Spotify, insistió hoy en que su oferta para comprar el club Arsenal, de Inglaterra, va "muy en serio" porque se trata de una institución que ama desde los ocho años, una oportunidad que considera única para "devolver la gloria" al equipo.



"Soy hincha del Arsenal desde los ocho años. El Arsenal es mi equipo. Amo la historia. Amo a los jugadores. Y, por supuesto, amo a los aficionados", dijo.



"Así que cuando miro eso, veo una tremenda oportunidad de establecer una visión real para devolver al club a la gloria. Y quiero establecer confianza con los aficionados y quiero involucrarlos nuevamente (...) Hablo muy en serio. He asegurado los fondos para ello y quiero llevar lo que creo que es una oferta muy convincente a los propietarios y espero que me escuchen", añadió el fundador de Spotify.

.

"Solo estoy enfocado en el club, me centro en los seguidores y me centro en tratar de devolver al club a la gloria y, como dijiste, soy ante todo un fan. Eso es lo más importante para mí y quiero que el club lo haga mejor, ese es mi interés principal", sentenció, según informó la agencia de noticias DPA."Seguimos comprometidos al 100% con el Arsenal y no vendemos ninguna participación en el club. No hemos recibido ninguna oferta y no aceptaremos ninguna oferta", expresó.