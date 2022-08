La principal noticia que revolucionó a Italia y al mundo, tiene que ver con el femicidio de Alessandra Matteuzzi, en lo que se presume que el hecho fue realizado por el futbolista de la cuarta división de la liga italiana, Giovanni Padovani, principal acusado de haber asesinado a su expareja.



La víctima fatal de 56 años había denunciado al defensor el 1 de agosto por hostigamiento. En tanto, el futbolista de 26 años habría pedido permiso para no jugar el próximo encuentro de su equipo de Sicilia, Sancataldese, frente al Catania, por la Copa de Italia.



Las ultimas novedades que informaron los medios locales es que Padovani aprovechó la autorización solicitada a su club para abandonar la concentración y viajar hacia la ciudad italiana de Bolonia, al encuentro de su expareja. La relación duró 12 meses, pero según lo investigado por el fiscal de la causa, Giuseppe Amato, el futbolista no superó la separación y comenzó a hostigarla, al punto de esperarla dos horas en la puerta de su hogar hasta el arribo de la víctima.



La hermana de Alessandra Matteuzzi, Stefania, brindó una entrevista a la prensa italiana y afirmó que cuando estaba manteniendo una conversación telefónica con la víctima, Padovani interrumpió la llamada para atacar brutalmente a la difunta mujer. "Giovanni, no, te lo ruego, ayuda", llegó a escuchar su familiar mas cercana cuando escuchó los gritos del otro lado de la línea telefónica.





Cuando la policía local pudo llegar a la escena del violento episodio, encontraron a la mujer violentamente golpeada y aún con signos vitales. Las pesquisas policiales describieron el panorama de salud de Matteuzzi y una enorme cantidad de sangre derramada en el suelo, tras los fuertes impactos recibidos en su cabeza productos de golpes con un martillo y un banco de metal, que limitaron sus chances de supervivencia.



Por otra parte, el futbolista se entregó a la policía sin ofrecer resistencia, y medios afirman que el principal sospechoso confesó haber sido el que cometió el crimen. En tanto, el juez de instrucción del Tribunal de Bolonia, Andrea Salvatore Romito, dio la orden de arresto, y hasta que se resuelvan los hechos, el acusado permanecerá detrás de las rejas por "homicidio agravado".



La hermana de Matteuzzi afirmó que desde hace un mes atrás pidió ayuda, por medio de una denuncia a la policía, tras los reiterados mensajes y llamadas de parte del agresor. Aún así, la investigación se demoró ya que los responsables de indagar se encontraban de vacaciones. En esa línea, Stefania pudo constatar que en el inicio del año 2022 hubo una fuerte discusión en la casa de la víctima, cuando Padovani rompió platos y una luz.





Una publicación de Padovani causó repudio en las redes sociales

Una publicación realizada el 25 de noviembre del 2021, en su cuenta personal de Instagram, causó repudio en las últimas horas. ¿El motivo? el futbolista se demostraba en contra de la violencia de género, algo que causó un profundo rechazo por el reciente suceso de femicidio en el cual está involucrado.



Miles de mensajes como "Espero que te pudras en la cárcel", o como "Asqueroso... que hipocresía" invadieron los usuarios de la red social en tanto se supo la noticia que conmovió al mundo.



El futbolista tuvo un pasado vinculado al popular club de futbol, Nápoli. Allí jugó en las divisiones inferiores hasta el año 2013 pero su destino tuvo otro final. Su carrera en el deporte tuvo su principal trayextoria en los clubes de ascenso, y en el club actual Sancataldese, tuvo apenas un puñado de partidos disputados.