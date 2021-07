Marina Ann Hantzis, también conocida como Sasha Grey, es una de las actrices porno más conocidas del planeta. Sin embargo, tras su retiro en 2011, su vida dio un giro de 180 grados: modelaje, streamer, gamer y escritora, fueron algunos de sus emprendimientos.

Ella empezó apenas cumplidas sus 18 primaveras en esta industria bajo el nombre de “Anna Karina” y luego adoptó el mencionado apodo. Entre otros galardones, fue distinguida, por "Mejor Escena de Sexo Grupal 2007", "Mejor Actriz Joven 2008" y "Mejor Escena de Sexo Oral" también en 2008. Por su parte, le fue otorgado el Mainstream Adult Media Favorite 2010.

Sasha Grey es uno de los nombres propios más importantes de la industria XXX.

"El primer año pensé: ‘Vaya, es loco que esa haya sido mi primera escena’, pero mientras más lo pensaba, me daba cuenta de que era más fácil. Estaba alrededor de ocho profesionales y la atención no estaba sólo en mi", recordó Grey sobre sus primeras experiencias.

En un artículo del New York Times destacaron su personalidad y capacidad profesional: "Distinguida por lo extremo de todo lo que ella está dispuesta a hacer y un grado inusual de seriedad intelectual sobre hacerlo".

"Creen que somos chicas tontas que fuimos víctimas de abuso, drogadictas, que no sabemos lo que hacemos".

En ese sentido, la joven siempre demostró un rasgo diferencial por sobre sus colegas. "Se cree que somos chicas tontas que fuimos víctimas de abuso, drogadictas, que no sabemos lo que hacemos y que no estamos enfocadas en el negocio", apuntó.

La salida de Sasha Grey de la industria del porno

En una entrevista a Fox News, Grey manifestó que "no le quedaba más nada por hacer" y que su "próxima sería producir y dirigir cintas para mi propia empresa productora".

Después de filmar su última película como actriz, produjo y dirigió unas cuántas escenas. Pese a esto, no estuvo demasiado tiempo en ese rol.

"Mi idea de una buena película para adultos sería algo más cercano a una cinta de Catherine Breillat donde existe una historia y no quieres adelantarla", declaró a Yahoo.

Los rubros en los que incursionó Sasha Grey

Desde su retiro decidió incursionar en otro rubros. El principio como actriz, en pequeños caméos. Luego como modelo de algunas marcas importantes. Sin embargo, gracias al crecimiento del streaming se volcó a las reacciones de videos y al gamig -jugar videojuegos en vivo-. También a la cocina, escritura y hasta se animo a ser DJ de eventos privados.

Abrió un canal de YouTube en donde cuenta con casi 340 mil suscriptores y donde sube recetas de cocina. Es autora del libro “Juliette” (2013) y otras tres piezas literarias. No contenta con esto, también se encuentra llevando a cabo tareas de fotografía y DJ (en la ciudad europeo de Ibiza).

Por si no se entendió que esta chica es multifacética, debutó como gamer en colaboración co. Riot Games y hace no mucho, transmitió en vivo desde su canal de Twitch disfrutando del Resident Evil 2 Remake y Assassin’s Creed Odyssey.

Un set de fotos de la actriz previo a una de sus escenas.

Retomando su papel como “pornstar”, Marina Ann Hantzis fue fundamental para empezar a filmar sexo más violento, el cual y según ella, “disfrutaba por completo”. Aunque ya no se dedique a la pornografía, en la comunidad la reconocen como una de las actrices más importantes del rubro.

En cuanto a su trabajo como autora, ya hemos adelantado que ha redactado 3 libros, novelas para ser más específico, las cuales se titulan: The Juliette Society, The Juliette Society, Book II: The Janus Chamber y The Juliette Society, Book III: The Mismade Girl.

De actriz de cine para adultos a toda una empresaria.

En una reciente entrevista, Grey fue preguntada acerca de su vida en el mundo de la pornografía, a lo que respondió lo siguiente. “No hice eso por dinero. Pero investigué mucho antes de entrar en ese mundo y sabía que iba a terminar haciendo mucho más dinero que otras personas de mi edad. (…) ¿Tengo arrepentimientos en la vida ¿ si ¿Me arrepiento de haber entrado al mundo de la pornografía? No”, concluyó.

